Ces écouteurs de sport Bluetooth allient confort, performance et petits prix

Tous les écouteurs sans fil ne se valent pas pour le sport. Entre confort, maintien et résistance à la transpiration, certains modèles sortent du lot. Voici 5 références fiables, étanches et pensées pour les sportifs exigeants, sans dépasser votre budget prévu.

Les écouteurs Maxlaber associent performance et accessibilité financière

Les écouteurs sans fil Maxlaber avec Bluetooth 5.4 sont ergonomiques, étanches et financièrement accessibles. Ils sont proposés au prix de 24,99 euros chez Cdiscount (partenaire The Corner *). Ils disposent d'une qualité sonore immersive et de 75 heures d'autonomie. Ils sont dotés de haut-parleurs de 14,2 millimètres pour des voix plus claires et d'une commande tactile intuitive. Ce modèle Maxlaber permet d'éliminer près de 75% des sons dans les environnements bruyants au moment de sa séance de sport. Cette technologie favorise une immersion totale dans la musique, avec des basses plus profondes et des aigus plus puissants. Les écouteurs Maxlaber sont compatibles avec les téléphones Apple et Android.

Les écouteurs Anker SoundCore combinent innovation et bon rapport qualité-prix

Dans la gamme au-dessus, les écouteurs sans fil Anker SoundCore Sport X20 sont vendus à 69,99 euros sur le site de la Fnac (partenaire The Corner *). Ces écouteurs à crochets auriculaires réglables peuvent être ajustés jusqu'à 30 degrés de rotation avec une extension de 4 millimètres. La réduction active du bruit est paramétrable et peut se régler manuellement pour bloquer les sons environnants. Les écouteurs sont équipés de la technologie BassUp de Soundcore pour optimiser les basses et offrir un son immersif. Les modèles Sport X20 intègrent la technologie SweatGuard. Cette dernière crée un joint étanche protégeant les composants internes contre l'humidité, la sueur et la poussière. Leur autonomie est estimée à 12 heures avec une seule charge. Grâce à l'étui de chargement inclus, elle peut être étendue jusqu'à 48 heures. Une fonction de charge rapide permet même de récupérer plusieurs heures d'écoute avec seulement quelques minutes de chargement.

Ces écouteurs Google à moins de 150 euros associent technologie et fonctionnalités vocales

Les Google Pixel Buds Pro sont un savant mélange entre écouteurs performants et assistant vocal. Le kit mains libres de ces écouteurs permet à l'usager de demander à Google de trouver un itinéraire pédestre, de répondre à un SMS en le dictant ou de contrôler sa musique sans utiliser ses doigts. Les Google Pixel Buds sont vendus 149,99 euros chez Darty (partenaire The Corner *). Ils ont une autonomie de 11 heures et vont jusqu'à 31 heures avec l'étui de recharge. Sur le plan sonore, la suppression active du bruit avec Silent Seal™ bloque les sons extérieurs pour mettre la musique en valeur. L'égaliseur de volume ajuste automatiquement les réglages et équilibre les sons. Enfin, le micro intégré permet de conserver une voix claire lors d'un appel, même en cas de bruit environnant. Ces écouteurs sont dotés d'un filtrage spatial, efficace même en cas de vent.

Les AirPods 4 d'Apple offrent une expérience sportive haut de gamme à un prix modéré

Il est impossible de parler d'écouteurs bluetooth dédiés au sport sans citer les Airpods 4 d'Apple (partenaire The Corner *). Ce produit a popularisé le genre. Ces écouteurs sont proposés à la vente pour 149,99 euros . Avec un son à 360°, ces écouteurs plongent l'usager dans un autre monde. La puissance des puces H2 rend possible cette prouesse. Elle permet également un isolement de la voix au moment des appels malgré le bruit ambiant. Les Airpods résistent à la poussière, à la transpiration et à l'eau. L'audio adaptatif permet d'ajuster de manière intelligente les écouteurs en fonction de l'environnement. Côté autonomie, les usagers disposent de 4 heures d'écoute avec la réduction du bruit, 5 heures en mode normal et jusqu'à 30 heures avec le boîtier. En synchronisant les Airpods avec son téléphone, il est possible de géolocaliser vos écouteurs à tout moment.

Ce pack résistant et performant à un prix compétitif est le meilleur du marché

Ce kit 100% sportif proposé par la Fnac (partenaire The Corner *) au prix de 229,99 euros contient des écouteurs intra-auriculaires sans fil Jabra Elite 8 Active et une ceinture de running. Ce produit est réputé pour être parmi les plus résistants du monde. Ces écouteurs ont en effet été soumis à des tests de classe militaire à travers des expositions à des traitements thermiques, des chocs, de la poussière et de l'eau. Ils sont étanches même en immersion prolongée à plus de 1,5 mètre de profondeur. Ils sont aussi capables de supporter d'énormes nuages de poussière et de résister à des chutes de 1 mètre sans aucune égratignure. L'étui ne craint pas non plus la poussière, ni les éclaboussures. La technologie Jabra ShakeGrip™ permet aux écouteurs de rester bien positionnés dans les oreilles toute la journée sans avoir besoin de contour d'oreille, peu importent les mouvements effectués. La fonction de réduction de bruit active («hybride adaptatif») s'adapte automatiquement à tous les environnements et élimine les interférences, même dans des conditions venteuses. L'audio spatial en dolby audio permet une immersion unique dans l'univers musical. Les écouteurs disposent d'une autonomie de 8 heures sans interruption et 24 heures dans leur étui.

