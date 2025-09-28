Ces marques écoresponsables séduisent Hollywood et s’invitent dans nos dressings

De plus en plus de célébrités craquent pour des marques à la fois stylées et écoresponsables. ( crédit photo : Getty Images )

Ce label vert vient tout droit de Los Angeles

«Ne rien porter est l’option la plus durable. Nous sommes la 2e» annonce Reformation sur son site Internet. Plébiscitée par Jennifer Lopez, Hailey Bieber, Selena Gomez, Emilia Clarke, Olivia Rodrigo ou Meghan Markle, la marque californienne s’est donné pour mission de rendre la mode responsable plus accessible. Les clients peuvent suivre leur empreinte environnementale grâce à RefScale et en savoir plus sur la composition des vêtements avec «Ref Fiber Standards». La marque emploie des matières comme le lyocell ou tencel (cellulose régénérée), le coton régénératif, le cachemire ou la laine recyclée. Elle ambitionne de réaliser l’intégralité de ses tissus à partir de matières recyclées, régénératives ou renouvelables d’ici la fin de l’année 2025. Le prix des tops commence à 58 euros , et celui des robes à 150 euros (comptez 300 euros en moyenne pour une garde-robe entière).

Marcia séduit avec des vêtements sexy en fibres recyclables

Fondée en 2018 par la Française Emma Reynaud, Marcia fait rimer féminité et écoresponsabilité avec des pièces près du corps aux découpes évocatrices. Tous les vêtements sont conçus en Econyl®, une fibre de nylon 100% recyclée fabriquée à partir de déchets plastiques. Adèle Exarchopoulos, Marion Cotillard, Leïla Bekhti et Caroline de Maigret comptent parmi les fans de la marque. La mannequin et actrice américaine Emily Ratajkowski a elle aussi adopté la robe emblématique Tchikiboum ( 375 euros ).

Ce nom s’impose sur le marché de la cosmétique verte

La marque française Typology est devenue incontournable sur le marché de la cosmétique grâce à ses formules courtes et ses ingrédients naturels de qualité. Elle propose des soins respectueux de la santé et de l’environnement à des tarifs accessibles. Parmi les best-sellers, on trouve la crème hydratante visage 9 ingrédients ( 21,90 euros ), le sérum éclat (à partir de 17,90 euros ) ou la crème visage rides et ridules SPF 30 ( 36,90 euros ). Enrichie en collagène végétal et en acide hyaluronique, cette dernière obtient la note de 100/100 sur l’application Yuka . Ce niveau d’exigence séduit de nombreuses célébrités, de Caroline Receveur à Léna Situations.

Cette marque conçoit des sneakers respectueuses de l’environnement

On ne compte plus le nombre de célébrités adeptes de la marque de baskets tricolores. La longue liste inclut Meghan Markle et sa belle-sœur Kate Middleton, Emma Watson, Marion Cotillard, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson ou encore Emmanuel Macron. VEJA se veut totalement transparente sur ses méthodes de confection. Elle utilise du coton biologique brésilien et péruvien pour les toiles et les lacets, du caoutchouc d’Amazonie pour les semelles et différentes matières innovantes comme le polyester recyclé (à partir de 120 euros ).

Balzac multiplie les engagements en faveur d’une mode plus écologique

Dans le cadre de sa démarche «Toujours plus responsable» (TPR), la marque française propose «des produits toujours plus tendance, fabriqués avec des matériaux responsables et selon des procédés toujours moins polluants». 98% de la production provient de l’Union européenne, et les trois quarts des références sont constituées de matériaux naturels, comme le coton, le lin ou la laine. Balzac travaille des matières recyclées, écologiques et labellisées comme le lyocell. Ces créations écoresponsables sont accessibles à partir de 95 euros pour une chemise et 125 euros pour un pantalon.

Trois collaborations durables réunissent les stars autour de l’écoresponsable - L’actrice et activiste britannique Emma Watson est l’ambassadrice de Good on You . Cette application australienne promet la mode éthique en notant les marques de mode selon leur impact environnemental. - La chanteuse Billie Eilish est connue pour son engagement en faveur des droits des animaux et sa position contre l’utilisation du cuir et de la fourrure. Elle s’est associée à Gucci pour lancer le premier sac conçu en demetra. Avec plus de 77% de matières premières d’origine végétale comme la viscose et le polyuréthane biosourcé, ce matériau révolutionnaire constitue une alternative durable au cuir animal. - Marion Cotillard a imaginé une collection capsule éthique en partenariat avec le joaillier Chopard. Baptisée « Ice Cube », elle se compose d’une bague et de six boucles d’oreilles conçues en or éthique certifié Fairmined, et en diamants répondant aux meilleurs critères internationaux.

À lire aussi:

Cette crème 100% française combine actifs anti-âge et protection solaire

Veja: la basket des stars est…Française!

Cette crème solaire française à petit prix est la préférée des stars