Yoga, cuisine, soutien scolaire… sur quels sites aller pour trouver des cours en ligne?

Yoga, cuisine, soutien scolaire, couture… Vers quels sites se tourner pour suivre des cours en ligne, apprendre et s'épanouir? Suivez le guide!

Devenir maître yogi

The Last Yogi, Yay TV, Cam's Yoga… Depuis la pandémie, les sites permettant d'assister à des cours de yoga en ligne sont légion sur Internet. Si la majorité d'entre eux proposent des formules d'essai gratuit allant de 7 jours (Cam's Yoga) à 30 jours (The last Yogi), il faudra s'offrir un abonnement à l'année pour profiter pleinement des fonctionnalités du site. Les montants vont de 49 euros pour The Last Yogi à 280 euros pour CasaYoga.Tv. Les sites proposent ainsi des cours filmés avec aide à la progression la plupart du temps, pranayama et méditation. Précision: chaque application a ses spécificités. Par exemple, Get Yogi propose des cours semi-pro, mais ne donne pas de cours de souplesse contrairement à Yay TV. Udemi permet d'acheter ses vidéos à l'unité. Décathlon training est 100% gratuit, mais se concentre seulement sur le yoga dynamique, sans aide à la progression. Il est important de regarder en détail les caractéristiques des cours délivrés pour trouver la forme de yoga dont vous avez besoin.

Apprendre à cuisiner comme un cordon-bleu

Pour devenir un cuisinier digne de Top chef , partez à la découverte des cours en ligne de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, sur Youtube. Entièrement gratuites, ces vidéos permettent d'acquérir facilement certaines techniques de base de la cuisine comme savoir bien couper, émincer et éplucher les légumes, connaître la cuisson et les liaisons de certaines sauces et émulsions, les différentes manières de cuire une viande ou encore quelques astuces autour des pâtisseries. Un MOOC proposé par l'Afpa permet même de valider votre savoir-faire avec l'obtention d'une attestation si vous obtenez une note supérieure à 70%. Autre option: s'abonner pour 9,99 euros par mois à L'Atelier des chefs. Cela vous donne accès à 1.500 vidéos de cuisine. Pour un programme plus poussé, au même prix, vous pouvez vous inscrire à Chefs en ligne. Les 700 vidéos de cours à distance abordent des points très précis de la gastronomie comme la cuisine moléculaire. Certains programmes sont disponibles gratuitement. Enfin, pour les fans de la cuisine de Philippe Etchebest, le chef propose sur son site des cours de cuisine en ligne gratuits. On y trouve des recettes pour amateurs, mais aussi des techniques plus sophistiquées et d'autres adaptées à la cuisine en famille avec les enfants.

Prendre des cours de soutien scolaire derrière un écran

Pour joindre l'utile à l'agréable, pourquoi ne pas permettre à votre enfant de se faire aider scolairement derrière un écran? Là encore, les propositions d'abonnement à des plateformes de soutien scolaire diffèrent selon les plateformes. DigiSchool s'adresse aux élèves du primaire au lycée et aux étudiants avec de nombreux tests pour s'exercer. Les 10.000 fiches de cours sont réalisées par des professeurs certifiés. Les offres démarrent à 7,99 euros par mois. Kartable propose, en plus des fiches, des cours en ligne accessibles 24h/24, 7j/7 et dispensés par des professeurs de l'Éducation nationale pour aligner les enseignements sur ceux de l'école. La plateforme dispense des cours du primaire au lycée et permet également aux élèves d'accéder à des exercices. L'abonnement peut se faire à l'année ( 9,99 euros par mois sur 10 mois) ou au mois ( 14,99 euros ). Enfin, la plateforme Acadomia propose, en plus des cours de soutien scolaire, des stages intensifs pendant les vacances et un accompagnement individuel de chaque élève pour l'aider à progresser. Le tarif des cours en ligne débute à 39 euros l'heure.

Apprendre à coudre à domicile

Se mettre à la couture derrière son écran, c'est possible. L'Atelier des gourdes propose toute une série de vidéos destinées aux amateurs et aux initiés. Des tutos gratuits au format PDF sont également disponibles sur la plateforme. Non seulement on peut se former à la couture, mais aussi à la fabrique d'objets artisanaux comme des bracelets ou un calendrier de l'Avent. Vous pouvez aussi suivre des cours collectifs en ligne. Le prix des cours est de 25 euros par vidéo. Les cours collectifs sont un peu plus chers ( 39 euros ). Dans un registre plus large, le site Artesane permet d'accéder à de nombreuses vidéos pour apprendre à coudre des vêtements tous plus sophistiqués les uns que les autres. On y trouve non seulement des vidéos pour maîtriser l'art de la retouche ( 33,15 euros ), mais aussi pour coudre un jersey et de la maille ( 173,60 euros ) ou pour passer son CAP tailleur à distance ( 286,40 euros ). Enfin, pour une progression pas à pas, la plateforme Enjoy Couture dispense des formations plus complètes allant du traçage et de la modification des patrons à la maîtrise de sa machine à coudre. Le tout est proposé sous la forme de modules vidéo en plusieurs leçons. Certains cours sont gratuits. Pour les autres, il faudra débourser entre 19 et 49 euros .

Quel budget pour les activités extrascolaires? 134 euros par an et par enfant, c'est le coût moyen des activités extrascolaires selon une enquête réalisée par la Confédération syndicale des familles en 2020. Le prix moyen de l'équipement est estimé à 55 euros toutes activités confondues. Pour financer tout ou partie de ces activités, les ménages modestes peuvent s'appuyer sur les aides de la Caisse des allocations familiales. Le Pass'Sport, en vigueur depuis 2021, permet également aux jeunes de moins de 28 ans de financer leur inscription dans un club de sport. Là encore, le dispositif est réservé aux ménages les plus modestes.

