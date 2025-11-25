Comment partir une semaine en stage bien-être pour moins de 400 euros?

Il est possible de se faire du bien sans casser sa tirelire. ( crédit photo : Getty Images )

La culture du zen se démocratise

Pour leurs vacances, les Français s’offrent de plus en plus de séjours dédiés à la remise en forme. Ils partent en retraite méditative, s’offrent des semaines de digitale détox sans téléphone ni Internet et apprennent à mieux manger grâce à des ateliers nutrition. Les cures thermales françaises suivent la même tendance. Les 100 établissements répartis dans 88 stations attirent toujours plus de visiteurs. En 2022, elles ont enregistré 440.000 curistes et 2,8 millions d’entrées «bien-être», pour plus de 4 milliards d’euros de retombées économiques, selon une note du ministère de l’Économie.

Le bien-être n’est plus réservé à une clientèle aisée. Les séjours se démocratisent. Il devient possible de trouver des formules accessibles pour quelques centaines d’euros.

Ces expériences ressourçantes sont à prix abordables

En France, l’offre de séjours sportifs et bien-être est en forte hausse. Dans les Landes, le Natural Surf Lodge propose des stages de 3 ou 4 nuitées pour s’initier ou se perfectionner au surf. Les séjours commencent à 350 euros , petit-déjeuner inclus, pendant les longs week-ends de Pâques, de l’Ascension ou de la Pentecôte. Le programme prévoit 3 à 4 cours de surf dans un environnement protégé, avec un hébergement en surf house pour profiter de soirées conviviales avec d’autres passionnés.

L’ abbaye de Rhuys , dans le Morbihan, organise des retraites spirituelles en pension complète. La semaine pour deux personnes coûte 750 euros , avec 13 repas et 7 petits-déjeuners. Pendant 7 jours, les participants prient, méditent et prennent du recul sur leur vie. Les repas peuvent même être pris en silence, sur demande. Ce séjour a pour but de générer une vraie coupure pour se recentrer sur soi.

La sylvothérapie continue elle aussi de séduire. Le site Trekking France met en avant un séjour «bain de forêt» dans les Pyrénées pour 195 euros en demi-pension. Pendant deux jours, les participants découvrent la marche en pleine conscience et des ateliers de relaxation. Le but est une immersion totale dans la nature.

Le yoga reste un incontournable depuis quelques années et il est facile de trouver des stages un peu partout en France. Par exemple, le site Decathlon Travel organise une escapade de deux jours au cœur des Pyrénées, cumulant yoga et bains froids. Vous séjournez dans un hôtel 4 étoiles situé à 900m d’altitude, où vous apprenez la respiration consciente (à partir de 320 euros par personne). Sur le site BookYogaRetreats , il est aussi possible de mêler yoga et alimentation à travers des ateliers de cuisine vegan. Le stage se déroule pendant trois jours dans la forêt de Brocéliande ( 345 euros en pension complète).

Ce type d’offres est en plein essor

L’essor du bien-être attire de nouveaux acteurs misant sur des formats courts et accessibles.

Des hébergements insolites se développent. Certaines cabanes en forêt proposent des séjours de méditation ou de yoga pour moins de 200 euros le week-end. Les tiny houses deviennent un lieu de retraite très demandé pour pratiquer la digitale détox.

Les centres de thalassothérapie lancent également des formules express. Plusieurs établissements bretons proposent par exemple des mini-cures de 48 heures pour environ 150 à 220 euros . Ces offres incluent souvent un accès au spa marin, un soin d’hydrothérapie et une séance de stretching. La randonnée bien-être progresse aussi. Des agences comme Allibert Trekking ou Chamina Voyages commercialisent des séjours «marche et respiration» avec un accompagnateur, à partir de 280 euros pour 3 jours. Le programme combine activité physique douce, apprentissage de la respiration et découverte des paysages.

Enfin, des plateformes comme Wooskill ou Wecasa proposent désormais des prestations bien-être à domicile: séances de sophrologie, massages, ou cours de yoga privés. Les prix démarrent autour de 45 euros . Cela reste une solution accessible pour tester le bien-être sans partir en week-end.

Des séjours moins chers hors saison Partir en stage bien-être en automne ou au printemps permet de réduire l’addition. De nombreux centres baissent en effet leurs tarifs de 30 à 50% pour remplir les groupes. Vous pouvez aussi trouver des promotions tout au long de l’année en partant à la dernière minute. Parmi les sites les plus connus, Voyage Privé propose des séjours all inclusive dans des resorts en France et à l’étranger. Vous pouvez trouver des offres jusqu’à -80% pour profiter d’une piscine et d’un spa pendant un week-end, une semaine ou plus. Son concurrent Lastminute propose sensiblement le même type d’offres à prix bradé. Si vous cherchez un séjour thalasso et spa à prix réduit, rendez-vous sur le site Thalasseo . À Honfleur, vous pourrez réserver un séjour de trois nuits, incluant trois soins et le petit-déjeuner pour seulement 198 euros (-46%). Le site BookYogaRetreats a aussi une rubrique dédiée aux offres de dernière minute. Les réductions peuvent aller jusqu’à 25%.

