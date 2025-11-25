Louer sa voiture à un particulier : une pratique en vogue qui peut rapporter plus de 500 euros par mois

Près de 33 % des automobilistes qui mettent leur véhicule en location parviennent à gagner plus de 500 euros mensuels. Illustration. (Geralt / Pixabay)

Les Français sont de plus en plus nombreux à louer leur voiture, une pratique qui permet de générer jusqu’à plusieurs centaines d’euros par mois. D’après une étude de l’entreprise de location Turo révélée par RMC ce lundi 24 novembre 2025, le nombre d’automobilistes qui proposent leur véhicule à la location a grimpé de 22 % ces quatre dernières années.

Moins cher que d’acheter

Près de 33 % d’entre eux parviennent à gagner plus de 500 euros mensuels. Des sommes non négligeables qui leur permettent d’arrondir les fins de mois, d’épargner ou encore de les consacrer aux loisirs. D’après Aleth d’Assignies, du club automobile Roole, nombreux sont également ceux qui utilisent l’argent pour amortir le coût de leur voiture : « le budget mensuel moyen est de 416 euros, c’est un tiers du Smic. »

Un commercial parisien a expliqué toucher jusqu’à 400 euros par mois en louant sa voiture personnelle dont il ne se sert pas. Il facture ainsi la location une trentaine d’euros par jour. Si cette solution rencontre autant de succès, c’est notamment car elle est considérée moins onéreuse que l’achat d’un véhicule par la grande majorité des usagers (80 %), selon une étude de l’Association des Acteurs de l’Autopartage.

Jusqu'à 527 euros par mois

En revanche, il existe des disparités en fonction des régions. En Auvergne-Rhône-Alpes, ceux qui mettent leur véhicule en location peuvent générer 333 euros en moyenne par mois, soit plus qu’en Occitanie (329 euros), mais bien moins qu’en Île-de-France (414 euros). La Corse arrive quant à elle en tête avec des gains atteignant 527 euros mensuels.

Certains n’hésitent plus à se consacrer pleinement à cette activité, devenant quasiment des professionnels en louant jusqu’à dix véhicules.