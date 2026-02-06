WhatsApp, Facebook, Instagram : vous allez bientôt devoir payer pour profiter de certaines options

Meta va lancer de nouvelles options payantes en 2026 sur ses applis. (illustration) (Pixabay / Alfredo Rivera)

Meta s'apprête à franchir une nouvelle étape dans la monétisation de ses plateformes. Il sera bientôt indispensable de mettre la main au porte-monnaie pour débloquer certaines fonctionnalités sur Instagram, Facebook et WhatsApp, rapporte TechCrunch . Le groupe de Mark Zuckerberg justifie cette politique commerciale par l'obligation de rentabiliser les investissements colossaux de 72,2 milliards de dollars consacrés au développement de l'intelligence artificielle générative en 2025, souligne Le Parisien .

L'usage de base des applications restera gratuit, mais des abonnements à de nouveaux outils permettront d'enrichir l'expérience. Avec par exemple la création de contenus avec l'outil vidéo Vibe (actuellement gratuit) ou l'accès à l'assistant virtuelle Manus AI. Sur Instagram, les utilisateurs payants bénéficieront d'outils d'analyse pour suivre leurs interactions avec les abonnés et ils pourront voir les stories en mode invisible.

22,8 milliards de dollars de bénéfice pour Meta en 2025

WhatsApp est également concerné. L'application de messagerie intègre désormais, dans certains pays, de la publicité dans l'onglet Actus (statuts et chaînes). Pour ne plus voir ces publicités, un abonnement d'un dollar mensuel sera proposé. Cette politique est déjà en place depuis l'été dernier sur Facebook et Instagram. Pour se passer de publicités, les utilisateurs doivent choisir entre un abonnement sans publicité (à partir de 7,99 euros par mois) ou une version gratuite avec publicités.

Ces annonces interviennent alors que Meta a publié des résultats financiers exceptionnels pour le quatrième trimestre 2025, avec un bénéfice net de 22,8 milliards de dollars (+9 % sur un an). Le déploiement de ces options payantes se fera progressivement selon les pays.