Qu’est-ce qui remplit les salles de concerts? La nostalgie, pardi!

L'inflation du prix des places de concert alimente mécaniquement la demande de substituts crédibles. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Sur les scènes françaises, les tournées «best of» ou les «tribute bands» occupent le terrain, remplissent les salles et structurent un véritable marché de la «nostalgie live». Portés par une demande de réconfort émotionnel et de communion mémorielle, ces spectacles du passé remixés au présent interrogent. Comment comprendre un tel engouement pour ces pastiches et jusqu'où cette économie de la copie peut-elle prospérer sans trop étouffer la création?

Une semaine ordinaire en France a permis d'aller voir «One Night of Queen» (le plus célèbre tribute band de Queen) le 20 janvier à Paris, «Covertramp» (hommage à Supertramp), le 24 janvier à Reims et «Cloudbusting» (tribute à Kate Bush) le même jour à Paris. D'autres auront préféré «Génération Céline» (Céline Dion) à Aix-en-Provence, le 21 janvier, «Balavoine, ma bataille» à Nantes (23 janvier) ou «Soul Cages Trio» (un hommage jazzy à Sting), le 28 janvier à Paris. Il y en a eu pour tous les goûts! Le défilé de ces groupes qui rendent hommage à un artiste est ininterrompu sur les scènes françaises et les salles ne désemplissent pas.

Notre recherche sur cette tendance nostalgique du spectacle vivant a conduit à distinguer trois registres différents, tout aussi couronnés de succès.

D'abord, les tournées «best of» où les artistes rejouent leur propre catalogue: les Rolling Stones (tournée Sixty , 2022) enchaînent 14 concerts en Europe devant plus de 750.000 spectateurs pour environ 120 millions de dollars (102,2 millions d'euros) de revenus, complétés par un merchandising intensif qui donne lieu, en moyenne, à deux achats à 40 euros par spectateur. La célébration d'albums iconiques renforce le mécanisme à l'image de U2 et de son LP emblématique The Joshua Tree avec ses 2,7 millions de spectateurs sur une cinquantaine de dates. En France, les chiffres illustrent la robustesse et le caractère massif de cette demande, qu'incarne par exemple Étienne Daho porté par ses 50 concerts pour environ 300.000 billets vendus. Dans cet ensemble, on peut inclure des groupes qui persévèrent à jouer leur catalogue et à se produire sur scène, alors même qu'aucun des membres fondateurs n'est encore présent, à l'instar de Dr Feelgood!

Ensuite, les concerts de reprises réalisés par des artistes déjà identifiés, qui utilisent des standards pour élargir l'audience et sécuriser la billetterie. L'exemple central est la tournée associée à l'album Imposteur de Julien Doré daté de 2024, fondée sur des reprises et présentée comme un succès majeur correspondant à plus de 500.000 billets sur environ 60 dates, dont la majorité vendue avant le lancement.

Poussée à son paroxysme, cette logique mène des artistes à s'approprier non pas quelques chansons, mais tout le répertoire d'un autre, plus connu et suffisamment fédérateur pour remplir des salles. C'est le cas de la chanteuse américaine minimaliste Cat Power qui, en 2022, a sorti un album reprenant un concert entier de Bob Dylan, celui de 1966 à Manchester. Elle ne se contente pas de chanter ses chansons: elle recrée l'ambiance, l'ordre des morceaux, l'intensité de l'époque. C'est une façon de rendre hommage, mais aussi d'augmenter sensiblement son audience personnelle, alors que la carrière de Cat Power connaissait un creux. Le succès est tel que la chanteuse a élargi le répertoire, en se focalisant toujours sur le Dylan première période et les titres qu'il refuse obstinément de jouer sur scène.

Enfin, il apparaît que le phénomène le plus structurant est celui des «groupes hommage» (tribute bands), qui reproduisent le répertoire, et souvent l'esthétique, d'un groupe mythique. Il met en lumière la professionnalisation des artistes via des tourneurs spécialisés. En France, une entreprise, comme Richard Walter Productions, revendique à elle seule environ 700.000 entrées payantes en 2025 aux hommages à plusieurs artistes ou groupes qualifiés souvent de «mythiques», tels que Queen, ABBA, Pink Floyd, Genesis, etc. Sur ce segment spécifique des tribute bands, le marché mondial était évalué en 2018 entre 500 millions et 750 millions de dollars (soit entre 425 millions et 638,9 millions d'euros) et reste en forte croissance.

Alors que les tournées best of sont appelées à disparaître avec la mise à la retraite inévitable des groupes phares de la fin du XXe siècle et qu'un artiste qui ne fait que des reprises risque d'y perdre son identité, les tribute bands constituent la tendance majeure de l'expression de la nostalgie sur scène.

Une salle, deux ambiances: un atout majeur pour tous les artistes

Le public qui se rend aux concerts de simili-Queen ou de faux Beatles correspond à deux catégories de consommateurs, aux logiques d'achat assez différentes. La première est constituée de fans «historiques», plus âgés et plus aisés, recherchant l'authenticité (musicale, visuelle, narrative) et dépensant davantage en produits dérivés. Les tribute bands qui s'adressent à cette frange fanatique du public font dans le haut de gamme, avec des shows à la qualité musicale très travaillée, aux costumes, décors et effets visuels reproduisant scrupuleusement les spectacles connus des adeptes présents dans la salle.

La seconde est plus orientée «grand public». Elle est attirée par la dimension festive et intergénérationnelle, et par des prix plus accessibles: des tribute bands proposent des billets autour de 30–40 euros , quand certains concerts de stars atteignent des niveaux nettement supérieurs. C'est le cas pour U2 (autour de 300 euros, contre 30 euros pour son cover band 4U2) comme ce le fut pour Beyoncé au Stade de France… avec des places à plus de 600 euros !

L'inflation du prix des places de concert alimente mécaniquement la demande de substituts crédibles. Cela s'est avéré flagrant lors de la reformation du groupe Oasis: le manque de billets et la spéculation à la hausse des enchères (officielles ou non) ont entraîné un report du public vers des groupes comme Definitely Oasis, à moins de 20 livres sterling (23 euros environ) l'entrée.

Si les tarifs des tribute bands augmentent d'environ 15% lorsque l'artiste original est décédé, il y a aussi des effets d'entraînement avec les artistes toujours en activité: quand l'original repart en tournée, la promotion bénéficie indirectement aux copies tandis que la rareté et la concentration des dates dans les grandes villes laissent des territoires entiers accessibles aux tribute bands, sans cannibaliser frontalement les tournées des stars dont ils s'inspirent.

La nostalgie musicale, un réconfort émotionnel attesté

Pourquoi cette tristesse douce-amère qui se mêle à la quête d'expériences révolues est-elle tant recherchée par les fans qui communient lors de shows passéistes? L'explication n'est pas seulement économique.

La nostalgie est un mécanisme de réconfort émotionnel, de réduction du stress et de renforcement du sentiment d'appartenance, particulièrement recherché en périodes d'incertitude (crises sanitaires, géopolitiques, climatiques). Ces résultats scientifiques qui attestent des effets positifs du sentiment de nostalgie montrent aussi que la musique s'avère justement le meilleur moyen de générer ces réactions analgésiques et apaisantes.

En outre, le concert nostalgique fonctionne comme une «communion mémorielle»: on y revit une époque, on y transmet (parents/enfants), et l'on y partage une identité culturelle. Cet aspect positif de la nostalgie n'a pas échappé au marketing, qui s'en est largement emparé: packaging rétro, rééditions, retours de marques et d'objets…

La lassitude peut-elle gagner le public?

Cette exploitation intensive de la nostalgie live n'est pas sans risque. D'une part, si les tribute bands se calquent sur les logiques inflationnistes des concerts originaux, le public acceptera-t-il de payer très cher pour une copie, même (presque) parfaite? C'est loin d'être acquis et pourtant c'est le mouvement constaté par les professionnels. D'autre part, la saturation est de plus en plus probable. Les gains potentiels attirent de nouveaux entrants, au risque d'une baisse de qualité et d'une fatigue du public. Sans compter qu'une industrie trop centrée sur l'hommage peut freiner la création et la rupture, alors même que la musique est aussi un laboratoire d'innovation.

À l'heure où le numéro 1 des ventes d'album en Angleterre est Wish You Were Here des Pink Floyd, sorti en septembre 1975, la nostalgie musicale live en tant que spectacle vivant innovant apparaît comme un marché robuste, structuré et technologiquement dopé (notamment par les hologrammes et par l'intelligence artificielle). Il est tiré par une demande de réconfort et par des modèles économiques efficaces fondés sur une billetterie et un merchandising habile. Toutefois, sa durabilité dépendra de sa capacité à éviter l'inflation mimétique, la saturation qualitative et le basculement vers une «nostalgie de substitution» qui étoufferait l'émergence des nouveautés.

À moins que le «mashup 100% live» vienne au contraire réinventer la nostalgie et la marier avec le présent comme le proposent des groupes, comme Analog Society dont le succès récent est tout à fait rafraîchissant.

Par Joan Le Goff (Professeur des universités en sciences de gestion, Université Paris-Est Créteil Val de Marne UPEC), Marc Bidan (Professeur des Universités en Management des systèmes d'information, Nantes Université, Auteurs historiques The Conversation France) et Sylvie Michel (Maîtresse de Conférences, HDR en Sciences de gestion, Université de Bordeaux)

A lire aussi:

Non, l'IA ne va pas faire disparaître l'écriture!

Comment savoir si votre enfant est prêt pour son premier téléphone?

Livre audio: que change l'arrivée de Spotify pour les éditeurs?

Cet article est issu du site The Conversation