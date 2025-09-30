Voyage aux Etats-Unis : attention, le prix de l’ESTA grimpe ce mardi 30 septembre

Se rendre aux Etats-Unis coûte plus cher aux voyageurs français depuis ce mardi 30 septembre en raison de l'augmentation du prix de l'ESTA. (illustration) (Jackmac34 / Pixabay)

Ce mardi 30 septembre, le prix de l’ESTA, cette autorisation obligatoire pour pénétrer sur le sol américain, augmente considérablement. L’Electronic System for Travel Authorization passe de 21 à 40 dollars (de 18 à 34 euros environ).

Pour un séjour de 90 jours maximum

Cette formalité s'applique à tous les voyageurs qui n'ont pas besoin de visa pour se rendre aux Etats-Unis. Les Français, comme tous les ressortissants de l’UE, sont donc concernés. Elle permet de séjourner sur place pour un séjour touristique de 90 jours maximum. Tous les voyageurs sont concernés, y compris les enfants. Cette hausse du tarif représente donc un coût supplémentaire non négligeable, notamment pour ceux qui voyagent en famille.

Pour obtenir l'ESTA, vous devez formuler une demande sur le site officiel du gouvernement américain . Vous devez vous munir de votre passeport et de votre carte bancaire. Cette autorisation est ensuite valable deux ans (ou jusqu’à l'expiration du passeport) et permet de se rendre plusieurs fois aux États-Unis sans avoir à renouveler la demande.