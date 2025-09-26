 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vous pouvez désormais réserver un TGV Ouigo en même temps que votre billet d'avion depuis cet aéroport français
information fournie par Boursorama avec Newsgene 26/09/2025 à 12:14
Temps de lecture: 1 min

Les voyageurs peuvent désormais réserver un billet de TGV Ouigo en même temps que leur vol. (illustration) (ID 652234 / Pixabay)

La SNCF étend son offre « Train + Air », qui permet d'acheter un billet train lors de la réservation d'un vol, aux TGV Ouigo. Pour le moment, ce nouveau dispositif se limite à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry.

L'offre « Train + Air » de la SNCF s'ouvre au TGV Ouigo. Ce dispositif lancé en 1993 permet de réserver en même temps un billet de train lors de la réservation d'un vol. La compagnie ferroviaire s'est associée à 14 compagnies aériennes dont Air France pour proposer cette offre visant notamment la clientèle professionnelle. Environ 300 000 passagers profitent chaque année de cet outil de réservation pratique.

L'offre était jusqu'ici réservée aux TGV Inoui depuis ou vers les aéroports de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, rapporte BFM Business . Désormais, elle intègre également les TGV Ouigo depuis et vers l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Les voyageurs pourront réserver un billet de train pour sept destinations Ouigo : Marseille Saint-Charles, Aix-en-Provence TGV, Avignon TGV, Nîmes (Centre et Pont-du-Gard), Montpellier Saint-Roch et Montpellier Sud de France.

Un billet combiné avion + train

Les compagnies Air Canada et Corsair seront les premières à proposer le service « Train + Air » avec les TGV Ouigo, avant un éventuel déploiement à d'autres aéroports et d'autres compagnies. La réservation se fait sur le site de la compagnie aérienne choisie en renseignant la gare de départ ou d'arrivée.

« Avec ce billet combiné, le train est réservé en même temps que le vol, et le temps de correspondance est pris en compte. En cas de correspondance manquée à la suite d'un retard sur le train ou l'avion, un report est proposé par la compagnie aérienne sur un prochain horaire » , indique l'opérateur SNCF Voyageurs, cité par BFM Business .

