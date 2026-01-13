Vos produits laitiers vont-ils vraiment coûter moins cher en 2026 ?

Plus un produit est transformé, plus la part du prix du lait dans le prix total diminue.

Fortement touchés par l'inflation ces dernières années, les produits laitiers figurent parmi les catégories alimentaires dont les prix ont le plus augmenté. La tendance semble toutefois s'inverser : après une phase de stabilisation, certains tarifs amorcent une légère baisse. Cette évolution reste contrastée, avec des écarts notables selon les types de produits et les circuits de distribution.

Les prix de la filière laitière ont grimpé de 30% en 3 ans

La filière laitière a été lourdement impactée par la hausse des coûts ces dernières années. Les références de prix des produits laitiers comme le beurre, le lait liquide, les yaourts et les fromages ont progressé de 25 à 30%. Après les variations brutales de 2021 et 2022 dues à la situation sanitaire et aux tensions géopolitiques, les cours se sont stabilisés courant 2024.

L'Insee a analysé l'impact de l'inflation sur les arbitrages réalisés par les consommateurs en magasin. Les produits alimentaires ont augmenté de 12% en moyenne entre 2021 et 2022. Les catégories ayant subi les plus fortes hausses sont:

les produits laitiers et les œufs (+17,3%);

le pain et les céréales (+13,7%);

le café, le thé et le cacao (+13,7%).

Ces augmentations ont entraîné une baisse des achats plus ou moins forte selon la catégorie de produits. Ainsi, le café, le thé et le cacao ont reculé de 10,1% dans le panier des consommateurs, contre seulement -2,1% pour le pain et les céréales. Le lait, le fromage et les œufs n'ont baissé que de 4,7%, alors que cette catégorie a subi la plus forte hausse de prix.

Les cours des produits laitiers se stabilisent en 2025

Les tarifs des produits laitiers industriels sont en baisse ces derniers mois. Le prix du beurre reste supérieur à 6.000 euros la tonne, malgré un recul de 1000 euros la tonne en un mois et demi. Le prix de la poudre de lait écrémé s'établit à moins de 2.100 euros la tonne. La collecte de lait s'est redressée depuis août. Le prix du lait de vache conventionnel a atteint 477 euros / 1000 litres , soit 31 euros de plus qu'un an plus tôt (+7%). Le nombre de références en magasin repart à la hausse après deux ans de réduction des assortiments. On comptabilise 60 nouveaux produits en juillet 2025. Les prix des produits laitiers de grande consommation ont peu évolué entre août 2024 et août 2025:

+3,3% pour le beurre;

+0,3% pour le lait liquide;

+0,1% pour le fromage;

-0,4% pour les yaourts.

Ces prix pourraient reculer en 2026

Le prix du lait dépend de différents paramètres tout au long de la chaîne de valeur, depuis la production agricole jusqu'à la distribution. Il est en partie lié au prix payé aux exploitants laitiers. La loi Egalim encadre désormais les négociations commerciales, garantissant un meilleur équilibre entre producteurs et industriels comme Lactalis, Sodiaal, Bel et Danone. En décembre, Lactalis et l'UNELL (Union Nationale des Éleveurs de Lactalis) ont annoncé un accord visant à stabiliser le prix du lait en 2026 pour les produits de grande consommation.

Plus un produit est transformé, plus la part du prix du lait dans le prix total diminue. Le prix d'une brique de lait dépend principalement du prix payé par l'industriel au producteur. C'est moins le cas pour un yaourt aux fruits. Les professionnels tablent sur une baisse des prix du lait pour 2026 car la production enregistre une hausse significative depuis plusieurs mois quand, dans le même temps, la consommation stagne et les exportations diminuent. Toutefois, cela ne signifie pas forcément que les prix vont baisser en magasin, car le prix de vente au consommateur est fixé par le distributeur.

4 règles d'or pour bien conserver les produits laitiers:

Lorsque vous faites vos courses, prenez les produits laitiers en dernier et rangez-les au réfrigérateur dès votre arrivée pour préserver au maximum la chaîne du froid. Tous les produits laitiers doivent être conservés au frais après leur ouverture, idéalement à une température maximale de 8°C pour le beurre, 6°C pour le lait et la crème, 4°C pour les yaourts et les fromages. Le lait en poudre fait exception. Ne confondez pas DLC et DDM. La DLC (Date limite de consommation) est une garantie de sécurité alimentaire. Elle désigne la date au-delà de laquelle le produit ne doit pas être consommé. Cela concerne généralement les produits ultra-frais, comme les produits laitiers. La mention « À consommer de préférence avant le » correspond à la date de durabilité minimale. Au-delà de cette date, le produit est encore consommable s'il est conservé correctement, mais ses qualités organoleptiques peuvent être altérées. Ne recongelez jamais de la crème glacée, ou tout autre aliment décongelé.

