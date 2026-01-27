Voitures : quelles sont les couleurs préférées des Français qui achètent un véhicule neuf ?

Le bleu a détrôné le blanc sur le podium des couleurs préférées des Français pour leur voiture. (illustration) (Pixabay / wal_172619)

Pendant longtemps, les couleurs des voitures neuves vendues en France ont été dominées par le trio noir-gris-blanc. En 2025, le podium n’est plus le même, selon une étude menée par Carvertical et relayée par BFM Business . Le bleu monte sur la troisième marche en atteignant 16 % des ventes de voitures neuves, soit 9 points de plus qu’en 2024.

Le noir (39 %) est en tête juste devant le gris (38 %), deux couleurs au coude-à-coude depuis de nombreuses années. Le bleu prend ainsi la place du blanc, qui occupait jusque-là la troisième marche du podium mais n'habille plus, en 2025, que 5 % des voitures neuves vendues en France, contre 13 % en 2024. Cette tendance est une spécificité française : au niveau européen, le blanc reste bien plus populaire, avec 18 % des ventes.

Un véhicule plus facile à revendre

Les experts expliquent le succès du bleu en France par la facilité de revente associée à cette couleur, comparable aux teintes classiques. Une voiture jaune ou rouge est, en revanche, bien plus difficile à revendre. Autre explication : les marques françaises proposent désormais certaines couleurs vives (vert, jaune) gratuitement de série, mais font payer le blanc traditionnel, entre 250 et 700 euros. Certains clients n’hésitent pas non plus à choisir un modèle moins cher afin de s’offrir des options personnalisées, dont la couleur.

Malgré cette évolution, les couleurs sobres - noir, gris et blanc - dominent toujours le marché français. Ce conservatisme s’explique notamment par les flottes d’entreprises, qui privilégient la sobriété, tout comme les loueurs en LOA(location avec option d'achat) et LLD (location de longue durée).