Le loueur de voitures lui réclame 1 700 euros pour des éraflures, elle conteste et obtient gain de cause

Lors de la location d'un véhicule, les états des lieux au départ et à la restitution sont particulièrement importants. (NadinLisa / Pixabay)

Une habitante de Bondy (Seine-Saint-Denis) a eu la mauvaise surprise de recevoir une facture salée après avoir loué un véhicule chez un professionnel. Alors que, selon son témoignage recueilli par TF1 , le loueur n'avait rien signalé au moment de la restitution, il lui a envoyé deux jours plus tard une note de 1 700 euros pour régler des réparations dues à des éraflures. Des éraflures constatées à 18 h 14 alors qu'elle avait rendu la voiture à 17 h et que l'agence était ouverte.

Le journaliste de TF1 indique que dans une telle situation, il faut se référer à l'état des lieux du véhicule rempli au départ et lors de la restitution. Si aucun dégât supplémentaire n'est mentionné, le client peut refuser de payer la facture. C'est alors au loueur de prouver que ces éraflures sont apparues pendant la location.

Pensez à prendre des photos du véhicule lors de la restitution

La situation est plus compliquée si aucun état des lieux n’a été signé lors de la restitution, ce qui peut arriver lorsque l'agence est fermée par exemple. Le client doit alors apporter la preuve qu'il n'est pas responsable des dégâts. Il faut donc penser à prendre des photos lorsque vous rendez le véhicule. Vous pouvez également recueillir les témoignages des passagers.

Dans le cas de cette habitante de Bondy, l'agence a finalement reconnu une erreur de l'un de ses salariés. Les dégâts auraient dû être mentionnés en la présence de la cliente. La facture a donc été annulée.