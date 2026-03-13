Des robes de mariées neuves à partir de 150 € : comment profiter de ce bon plan proposé par la Croix-Rouge ?

La Croix-Rouge d'Evreux propose des robes de mariées à prix cassés en ce mois de mars. (illustration) (Pixabay / scottwebb)

À la suite de la fermeture définitive d’un magasin à Évreux, la Croix-Rouge locale a hérité d’un stock comprenant une quarantaine de robes de mariée neuves, ainsi que des costumes et des tenues pour enfants. L’association a décidé d'organiser une grande vente qui a débuté le 10 mars dans ses locaux et qui se poursuivra jusqu’au 28 mars ou jusqu'à épuisement du stock, rapporte France 3 Normandie .

Ces tenues de cérémonie, dont la valeur avoisine les 40 000 euros au total, sont bradées. Les robes de mariées sont proposées entre 150 et 300 euros, les costumes à 50 euros et les robes d’enfants à 20 euros. Dès le premier jour, le succès a été au rendez-vous. « Il y a beaucoup de choix et de très jolies choses » , confie une cliente au média local.

Une vente victime de son succès

« Le mariage, ça coûte cher, tout coûte cher : la nourriture, les costumes, la robe de mariée… Donc si on peut faire des économies sur un point, c’est bien » , explique une autre. « C’est une première à Évreux » , affirme Audrey Dassé, présidente de la Croix-Rouge, à propos de ce don exceptionnel réalisé auprès de l'association. Mais l’engouement est tel que la responsable craint de devoir interrompre cette vente avant le 28 mars.

Les bénéfices de cette opération serviront à financer les actions sociales de l’unité locale : distributions alimentaires hebdomadaires auprès d’une centaine de personnes, maraudes et stages de secourisme.