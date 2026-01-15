Voici pourquoi vous n’avez plus à attendre les soldes pour faire des bonnes affaires

Des marques comme Kiabi, Gemo, ou La Halle ont des rayons "déstockage" permanents

Grâce aux multiples promotions et aux opérations de déstockage, les bonnes affaires ne se limitent plus aux périodes officielles de soldes. De plus en plus de marques cassent leurs prix toute l'année, offrant aux consommateurs avertis de réelles opportunités d'économies. À condition de connaître les bons réflexes pour en profiter pleinement lors de ses sessions shopping.

Les périodes de soldes sont soumises à une règlementation spécifique

La période des soldes est une opération commerciale où les professionnels réduisent leurs prix pour écouler rapidement leur stock. Les commerçants sont tenus de respecter une règlementation spécifique, dans les magasins physiques comme sur les sites de e-commerce:

Les soldes se déroulent deux fois par an durant quatre semaines. Les dates de début et de fin sont fixées par arrêté.

Les soldes doivent être accompagnés ou précédés de publicité (affichage en vitrine, bandeau sur le site web, campagne de e-mailing…) pour informer les clients

La réduction appliquée doit être clairement indiquée avec le prix initial et le prix après démarque

Les produits remisés doivent avoir été mis en vente au moins un mois avant la date de démarrage de l'opération

Les soldes s'appliquent à l'ensemble de la clientèle

Le réapprovisionnement est interdit

Les commerçants ont le droit de revendre à perte, c'est-à-dire à un prix inférieur au prix d'achat.

Quelle est la différence entre soldes et promotions?

Les enseignes peuvent proposer des promotions quand elles le souhaitent. Elles doivent toutefois rester ponctuelles et limitées dans le temps. Il est interdit d'employer le mot «soldes» en dehors des périodes officielles. Les appellations «Ventes privées», «Ventes privilèges», «Black Friday», «Cyber Monday», «Single Days», «French Days» sont les plus courantes. Ces opérations promotionnelles ne sont pas soumises à la même législation que les soldes:

Les remises peuvent concerner tous les clients ou seulement une partie, sans être discriminatoires. Elles peuvent être réservées aux membres du programme de fidélité par exemple

La revente à perte est interdite, sauf exceptions

Le réassort est autorisé.

Parmi les autres opérations consistant à proposer des rabais aux clients, on trouve:

Les liquidations, avant la fermeture temporaire (pour travaux par exemple) ou définitive du magasin, ou un changement d'activité

Les déstockages visant à écouler les stocks.

Profitez de petits prix toute l'année

Depuis l'entrée en vigueur de la loi AGEC (loi Anti-gaspillage pour une économie circulaire), les enseignes de prêt-à-porter n'ont plus le droit de détruire leurs invendus. Pour les écouler, elles peuvent se tourner vers des sites de ventes privées comme Veepee, ou brader leurs anciennes collections. Certaines marques proposent un onglet dédié sur leur site Internet ou un corner permanent dans leurs magasins.

Sur Gémo.fr (partenaire The Corner*), on trouve un onglet «Bonnes affaires» puis une sélection «Dernière chance» avec des réductions allant jusqu'à 50%.

Okaïdi (partenaire The Corner*) organise des ventes Outlet permettant de profiter de remises allant jusqu'à 60% sur internet.

Sur son site web, la marque pour enfants Sergent Major (partenaire The Corner propose tout au long de l'année des « prix ronds » à partir de 3 euros sur ses anciennes collections. La majorité des articles sont à moitié prix.

sur ses anciennes collections. La majorité des articles sont à moitié prix. Le site de La Halle dispose d'une section «Promotions». On y trouve une sélection de «prix carrément barrés» avec des doudounes à 19 euros au lieu de 49,99 euros par exemple. Ces promotions sont également disponibles en magasin. La section Outlet permet de bénéficier d'une remise de -50% dès deux articles achetés.

au lieu de 49,99 euros par exemple. Ces promotions sont également disponibles en magasin. La section Outlet permet de bénéficier d'une remise de -50% dès deux articles achetés. Sur Jacadi.fr (partenaire The Corner*), on peut acheter à tout moment les articles d'anciennes collections, rassemblés dans l'onglet «Outlet», à -30%.

Kiabi souhaite rendre la mode accessible à tous. L'enseigne propose une sélection «Tout à moins de 15 euros» avec des articles à prix réduits dans les rayons femme, homme, bébé, enfants, chaussures, lingerie ou maison.

Cyrillus destocke ses anciennes collections sur son site Internet lors de son opération «Archives». Même chose chez Des Petits Hauts au moment de la «Braderie».

Quelles sont les meilleures périodes pour chiner?

La période des brocantes et vide-greniers, organisés en plein air, se déroule traditionnellement de mai à septembre. Toutefois, il est possible de chiner tout au long de l'année en vous rendant dans une ressourcerie ou en profitant des bourses saisonnières: bourse aux jouets à l'approche de Noël, bourse de matériel de ski avant les vacances d'hiver, etc. Le printemps est l'occasion pour de nombreuses personnes de ranger leur maison et faire de la place dans leur garde-robe. C'est le moment idéal pour chiner. La fin de l'été est également propice. Les familles font souvent du tri à l'approche de la rentrée, et bon nombre d'entre elles cherchent à gagner un peu d'argent pour financer les dépenses liées à cette période.

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez: Okaidi, Sergent Major, Jacadi, Gémo

A lire aussi:

Voici les marques enfant où la seconde main fait vraiment la différence

La (re)valorisation du magasin de proximité à l'heure de la transition écologique et sociale : l'exemple de la mode circulaire

Bal costumé, carnaval, soirée déguisée : suivez le guide pour louer votre tenue