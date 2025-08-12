Voici les produits les plus achetés par les Français en 2025

Plus de 2,5 milliards d'euros ont été dépensés entre le 1er janvier et le 13 juillet 2025 en grande distribution pour acheter ces 50 produits. (analogicus / Pixabay)

Trois boissons sur les trois marches du podium du classement 2025 des 50 produits les plus achetés par les Français. Cette étude du cabinet NielsenIQ, et d évoilée sur son blog par Olivier Dauvers , journaliste spécialisé, montre que plus de 2,5 milliards d'euros ont été dépensés entre le 1er janvier et le 13 juillet en grande distribution pour acheter ces 50 produits.

Avec 185 millions d'euros dépenses à lui seul, c'est le pack de six bouteilles d'un litre Cristaline qui truste la première place du classement. Juste, derrière, avec 175 millions d'euros de chiffre d'affaires, la bouteille d'un litre de Ricard, suivie de la bouteille de 1,75 l de Coca-Cola. D'après Capital , le pack de Cristaline a piqué la première place à la bouteille de Ricard, par rapport à l'année dernière.

40 boissons dans le top 50

À noter que, sur les 50 produits, Coca-Cola compte six références, qui se placent, en plus de celle sur le podium aux 4e, 8e, 10e, 23e et 50e places. De son côté, Cristaline place également un de ses produits à la 12e place, et Ricard un autre en 21e position.

Au total, ce classement compte 40 boissons, dont dix bouteilles d'eau et 22 boissons alcoolisées. Hors liquides, le premier produit est le pot de 1 kg de Nutella, à la 7e place. La marque de pâte à tartiner compte également deux autres références, en 25e et 43e positions.