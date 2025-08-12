 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Voici les produits les plus achetés par les Français en 2025
information fournie par Boursorama avec Newsgene 12/08/2025 à 12:39
Temps de lecture: 1 min

Plus de 2,5 milliards d'euros ont été dépensés entre le 1er janvier et le 13 juillet 2025 en grande distribution pour acheter ces 50 produits. (analogicus / Pixabay)

Plus de 2,5 milliards d'euros ont été dépensés entre le 1er janvier et le 13 juillet 2025 en grande distribution pour acheter ces 50 produits. (analogicus / Pixabay)

Le pack de six bouteilles d'un litre de Cristaline a été le produit le plus acheté par les Français durant la première partie de l'année 2025. Dans ce classement, qui compte 50 références, on trouve 40 boissons.

Trois boissons sur les trois marches du podium du classement 2025 des 50 produits les plus achetés par les Français. Cette étude du cabinet NielsenIQ, et d évoilée sur son blog par Olivier Dauvers , journaliste spécialisé, montre que plus de 2,5 milliards d'euros ont été dépensés entre le 1er janvier et le 13 juillet en grande distribution pour acheter ces 50 produits.

Avec 185 millions d'euros dépenses à lui seul, c'est le pack de six bouteilles d'un litre Cristaline qui truste la première place du classement. Juste, derrière, avec 175 millions d'euros de chiffre d'affaires, la bouteille d'un litre de Ricard, suivie de la bouteille de 1,75 l de Coca-Cola. D'après Capital , le pack de Cristaline a piqué la première place à la bouteille de Ricard, par rapport à l'année dernière.

40 boissons dans le top 50

À noter que, sur les 50 produits, Coca-Cola compte six références, qui se placent, en plus de celle sur le podium aux 4e, 8e, 10e, 23e et 50e places. De son côté, Cristaline place également un de ses produits à la 12e place, et Ricard un autre en 21e position.

Au total, ce classement compte 40 boissons, dont dix bouteilles d'eau et 22 boissons alcoolisées. Hors liquides, le premier produit est le pot de 1 kg de Nutella, à la 7e place. La marque de pâte à tartiner compte également deux autres références, en 25e et 43e positions.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Sur TikTok, les utilisateurs vulnérables reçoivent jusqu’à 12 fois plus de contenus mortifières et 3 fois plus de contenus «nuisibles». (crédit: Adobe Stock)
    TikTok et la santé mentale des adolescents: les alertes de la recherche
    information fournie par The Conversation 11.08.2025 08:30 

    TikTok est l'un des réseaux sociaux les plus populaires chez les adolescents. Selon les études des chercheurs, la plateforme reconfigure leurs repères attentionnels, affectifs et cognitifs, avec un impact important sur leur santé mentale et leur construction personnelle. ... Lire la suite

  • La production pourrait démarrer fin 2025, voire début 2026. (StockSnap / Pixabay)
    Apple préparerait un MacBook low cost, voici quand il pourrait être commercialisé
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 12.08.2025 12:56 

    Apple travaillerait sur un MacBook d’entrée de gamme, vendu environ 600 dollars, dont la production débuterait fin 2025 ou début 2026. Ce modèle, plus compact que le MacBook Air, viserait notamment le marché étudiant et la concurrence des Chromebook. Il pourrait ... Lire la suite

  • En 2023, la romance représentait 7% du marché du livre en France et une part non négligeable de ce chiffre était occupée par la dark romance. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)
    La «dark romance»: les ambiguïtés d’un genre littéraire qui fascine
    information fournie par The Conversation 12.08.2025 12:00 

    Sous-genre littéraire apparu dans les années 2010 et devenu très populaire dans les années 2020, la «dark romance» (romance sombre) entre dans la catégorie des histoires d'amour malsaines, mettant en scène des relations parfois condamnées par la morale ou par la ... Lire la suite

  • Shutterstock
    Comment optimiser son budget loisirs pour moins culpabiliser
    information fournie par Biba Magazine 12.08.2025 08:57 

    Découvrez des solutions concrètes pour optimiser son budget loisirs et savourer ses petits plaisirs du quotidien en toute sérénité, même avec un budget serré. Difficile de dire non à un brunch entre copines, à une sortie ciné ou à ce petit abonnement qui promet ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank