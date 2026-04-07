Vers une augmentation de 25 % du prix du gaz en 2026 ? Attention, votre facture risque d'exploser

Le prix du gaz va bondir à partir de mai. (illustration) (Magnascan / Pixabay)

Après la flambée des prix à la pompe ces dernières semaines, il faut s'attendre également à une augmentation du prix du gaz pour 10 millions de Français. « Si les marchés se stabilisent au niveau actuel, la facture de gaz des particuliers pourrait augmenter de 25 % dans les mois qui viennent », a indiqué au Parisien Sylvain Le Falher, cofondateur et directeur général du comparateur Hello Watt

Contrairement au pétrole dont la hausse a été répercutée rapidement sur les prix à la pompe, le prix du gaz suit une autre logique. En France, les tarifs des fournisseurs sont révisés chaque mois, avec un décalage d'environ deux mois par rapport aux évolutions des marchés de gros. C'est pourquoi en avril, les tarifs du gaz ont baissé de 0,9 %.

Gaz : + 15 % dès le 1er mai

Mais ce n'est qu'un répit. Emmanuelle Wargon, présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), a annoncé une hausse « autour de 15 % » dès le 1er mai. Et la hausse devrait se poursuivre, le prix du gaz ayant bondi de 70 % sur les marchés de gros.



L'impact pour les foyers chauffés au gaz risque d'être lourd. Dans le scénario stable de + 25 %, cela revient à une hausse de 260 euros par an pour une consommation de 10 000 kWh. Les consommateurs sont habitués à ces hausses. Entre 2020 et 2026, la facture moyenne d'un foyer de quatre personnes chauffé au gaz a doublé, passant de 630 à 1 260 euros par an.