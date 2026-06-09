Peut-on obtenir un remboursement du séjour si la piscine du camping est indisponible ?

Un établissement de tourisme doit offrir à ses clients les services prévus lors de leur séjour. (illustration) (Pexels / Pixabay)

Peut-on exiger un remboursement si la promesse d'un établissement de tourisme n'est pas tenue ? C'est la question qu'un habitant d'Indre-et-Loire a posée à TF1 . Quelques jours après avoir réservé un séjour dans un club de vacances, cet homme a appris que la piscine serait indisponible lors de sa venue et que le portail du parking sécurisé serait hors-service. Le club lui a proposé un avoir de 150 euros mais il a refusé.

Le séjour doit être conforme au descriptif du lieu

Dans le 13 h à vos côtés, le journaliste Valentin Dépret a rappelé que le séjour devait être conforme au descriptif du lieu. Les équipements indiqués dans l'offre, comme ici la piscine, doivent être fonctionnels. Dans le cas contraire, le client peut remettre en cause le contrat et demander une compensation. Récemment, la justice allemande a par exemple condamné le groupe TUI à rembourser près de 1 000 euros à un vacancier allemand qui se plaignait d'avoir été privé de transat à la piscine lors de son séjour dans un hôtel en Grèce.

Interrogée par TF1, maître Emma Leoty, avocate au barreau de Paris, confirme que dans la situation de ce touriste français, un avoir n'est pas suffisant. « Le voyageur a droit à une réduction de prix pour toute période de non-conformité des services fournis » , explique-t-elle. Elle conseille donc de contacter le service client avec deux options : annuler la réservation et exiger le remboursement intégral sous 14 jours, ou maintenir le séjour avec une remise. Finalement, cet habitant d'Indre-et-Loire a obtenu un avoir de 300 euros qu'il a cette fois accepté.