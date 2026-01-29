Vente des supermarchés Auchan à Intermarché : la liste des 91 magasins concernés

91 supermarchés Auchan devraient bientôt devenir des Intermarché. (illustration) (Sferrario1968 / Pixabay)

Le groupe Auchan, en difficulté, a annoncé ce mardi qu'il allait se séparer de 91 supermarchés. Ces magasins devraient bientôt intégrer le Groupement Mousquetaires et devenir des Intermarché. Le journaliste conso Olivier Dauvers a dévoilé sur son site la liste complète des points de vente concernés.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée par cette opération. 23 des 91 supermarchés se trouvent sur son territoire : à Lyon (Rhône), Chamalières (Puy-de-Dôme), Crest (Drôme) ou encore Tarare (Rhône). La région PACA arrive juste derrière avec 21 magasins bientôt cédés (Marseille, Fréjus, Antibes, Hyères, Brignoles etc.).

Des ventes mais aussi des franchises

L'Ile-de-France abrite 15 de ces points de vente, l'Occitanie 13, les Hauts-de-France 8, la Nouvelle-Aquitaine 7 et la Normandie 2. Les deux derniers supermarchés concernés se trouvent en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand-Est, respectivement à Tournus et Strasbourg.

Vous pouvez consulter la liste complète sur le site d'Olivier Dauvers. Auchan, qui compte environ 300 supermarchés au total, va également en faire basculer 164 en franchise Intermarché ou Netto.