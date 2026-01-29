 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vente des supermarchés Auchan à Intermarché : la liste des 91 magasins concernés
information fournie par Boursorama avec Newsgene 29/01/2026 à 14:47
Temps de lecture: 1 min

91 supermarchés Auchan devraient bientôt devenir des Intermarché. (illustration) (Sferrario1968 / Pixabay)

91 supermarchés Auchan devraient bientôt devenir des Intermarché. (illustration) (Sferrario1968 / Pixabay)

Le groupe Auchan va proposer à la vente 91 de ses supermarchés au Groupement Mousquetaires. La liste des magasins qui deviendront certainement des Intermarché a été dévoilée.

Le groupe Auchan, en difficulté, a annoncé ce mardi qu'il allait se séparer de 91 supermarchés. Ces magasins devraient bientôt intégrer le Groupement Mousquetaires et devenir des Intermarché. Le journaliste conso Olivier Dauvers a dévoilé sur son site la liste complète des points de vente concernés.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée par cette opération. 23 des 91 supermarchés se trouvent sur son territoire : à Lyon (Rhône), Chamalières (Puy-de-Dôme), Crest (Drôme) ou encore Tarare (Rhône). La région PACA arrive juste derrière avec 21 magasins bientôt cédés (Marseille, Fréjus, Antibes, Hyères, Brignoles etc.).

Des ventes mais aussi des franchises

L'Ile-de-France abrite 15 de ces points de vente, l'Occitanie 13, les Hauts-de-France 8, la Nouvelle-Aquitaine 7 et la Normandie 2. Les deux derniers supermarchés concernés se trouvent en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand-Est, respectivement à Tournus et Strasbourg.

Vous pouvez consulter la liste complète sur le site d'Olivier Dauvers. Auchan, qui compte environ 300 supermarchés au total, va également en faire basculer 164 en franchise Intermarché ou Netto.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank