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Pâques 2026 : pourquoi les chocolats seront encore très chers cette année malgré la chute des cours du cacao
information fournie par Boursorama avec Newsgene 17/03/2026 à 12:44
Temps de lecture: 1 min

Les chocolats de Pâques seront encore très chers cette année. (illustration) (Pixabay / skoddeheimen)

Les chocolats de Pâques seront encore très chers cette année. (illustration) (Pixabay / skoddeheimen)

Malgré une chute de 60 % des cours du cacao depuis fin 2025, les prix des chocolats de Pâques devraient encore augmenter cette année. En cause, des achats de fèves réalisés quand les prix étaient au plus haut. Les prix devraient baisser à partir du second semestre 2026.

Alors que les cours du cacao ont chuté de 60 % depuis fin 2025, le prix des chocolats de Pâques va encore grimper par rapport à l’an passé, prévient le Syndicat du chocolat. L’an passé, en raison de la hausse du cours du cacao en 2023 et 2024, le prix des chocolats avait flambé, conduisant à une baisse des volumes de vente de 10,2 %, rapporte BFMTV . Les consommateurs, dépensant en moyenne 26 euros pour l’occasion, s’étaient jetés sur les œufs et moulages plus petits proposés par les fabricants.

Du cacao acheté au prix fort

Comment expliquer cette inflation malgré un contexte favorable ? Le cacao destiné aux œufs de Pâques a été acheté il y a plusieurs mois, quand les cours étaient encore au plus haut. Il s’écoule un délai de six mois à un an et demi entre l’achat des fèves et la mise en rayon. Le cacao de Pâques 2026 a donc été acheté au prix fort. « Les consommateurs français devront encore composer avec un chocolat dont le prix reste marqué par les tensions des dernières années », précise la plateforme d’investissement eToro.

Les prix en rayon ne devraient pas baisser avant le second semestre 2026, au plus tôt. Pour stimuler leurs ventes, les chocolatiers français cherchent des alternatives qui leur permettent d’être moins dépendants du cacao. La chocolaterie Abtey a lancé le « Choviva », un chocolat sans cacao, à base de graines de tournesol. Le secteur compte sur l’attachement des Français à Pâques et au chocolat : 99 % des foyers en consomment au moins une fois par an.

© Boursorama avec Newsgene
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