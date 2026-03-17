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Près de 500 euros de plus pour remplir une cuve de 1 000 litres : le prix du fioul domestique a explosé
information fournie par Boursorama avec Newsgene 17/03/2026 à 14:40
Temps de lecture: 1 min

Le fioul domestique, utilisé par des millions de ménages français pour se chauffer, a vu son prix flamber ces dernières semaines. (illustration) (avantred / Pixabay)

Le fioul domestique, utilisé par des millions de ménages français pour se chauffer, a vu son prix flamber ces dernières semaines. (illustration) (avantred / Pixabay)

En raison du conflit au Moyen-Orient, le tarif du fioul domestique en France a augmenté de près de 40 % en l'espace d'une semaine.

Le fioul domestique aussi subit les effets du conflit au Moyen-Orient. Son prix a explosé depuis le début de la guerre : il est passé de 1,181 euro le litre à 1,634 euro en l'espace d'une semaine, selon les chiffres fournis par le revendeur de combustible Fioulréduc à Ouest-France . Pour remplir une cuve de 1 000 litres, cette hausse représente ainsi un coût supplémentaire de 453 euros (de 1 181 euros à 1 634 euros) !

Les délais de livraison s'allongent

Les professionnels du secteur ont constaté une forte augmentation des commandes entre le lundi 23 février et le lundi 2 mars. Elles ont été multipliées par deux avant de retrouver un niveau plus raisonnable, notamment en raison de cette flambée des prix. Résultat : les délais de livraison ont tendance à s'allonger en ce moment.

« Les particuliers et les professionnels sont dans l’attente de voir les prix baisser ou d’avoir vidé leurs cuves, explique un professionnel au quotidien régional. La demande va venir plus tard, mais attention, les approvisionnements sont déjà difficiles. Et si tout le monde vient en même temps... »

Prix de l'energie
Ecowatt
© Boursorama avec Newsgene
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