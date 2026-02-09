Véhicules d'occasion : pourquoi vous risquez d'acheter une voiture volée en Europe sans le savoir

Désormais les voitures volées en France ne partent pas sur d'autres continents mais alimentent le marché de l'occasion. (illustration) (Mike Bird / Pixabay)

Les voleurs de voitures s'organisent et se professionnalisent. Il y a désormais en Europe de plus en plus de véhicules volés et maquillés avant d'être revendus sur le marché de l'occasion, selon l'Observatoire des vols 2026, une étude dévoilée par Coyote Secure ce lundi 9 février 2026 et relayée par Le Figaro .

Des véhicules maquillés et revendus

Selon le ministère de l'Intérieur, un véhicule est volé en France toutes les 4 minutes en moyenne. Si les engins dérobés étaient autrefois démantelés pour leurs pièces détachées ou revendus à l'étranger, notamment en Europe de l'Est et en Afrique du Nord, ils alimentent désormais le marché de l'occasion.

Selon l'étude de Coyote Secure, les malfaiteurs se sont en effet structurés pour « maquiller » efficacement les véhicules dans des ateliers clandestins, c'est-à-dire effacer tous les éléments d'identification. Ils peuvent ensuite attribuer une nouvelle immatriculation à la voiture et la revendre sur le marché de l'occasion.

De nouvelles techniques de vol

Selon l'étude, 40 % des véhicules sont revendus en Europe après avoir été maquillés en Belgique ou en Allemagne, et 30 % sont retrouvés sur des circuits d'export. Les SUV représentent 70 % des vols et un véhicule volé sur deux est une voiture hybride.

Pour alimenter ce secteur de l'occasion, les techniques de vol ont également changé. Les malfaiteurs font attention à préserver « l'intégrité » du véhicule via le mouse jacking [technique de vol reposant sur le piratage informatique de la voiture], les attaques relais et d'autres techniques électroniques qui n'endommagent pas la voiture.