Titres-restaurant 2025 : les solutions pour continuer à les utiliser même après leur expiration

Les titres-restaurants 2025 vont expirer le 28 février prochain mais le solde devrait être reporté automatiquement dans la majorité des cas. (illustration) (Kaboompics / Pixabay)

Il ne reste plus que quelques jours pour utiliser les titres-restaurants 2025. Ils vont tous expirer le 28 février prochain, a annoncé la Commission nationale des titres-restaurant (CNTR) à RTL . Malgré cette échéance, les salariés ne devraient pas perdre leur avantage.

Un report automatique

Si les employés possèdent une carte dématérialisée, ils n'ont logiquement aucune démarche à entreprendre pour conserver leur solde. Ce dernier est automatiquement reporté. Normalement, la procédure doit être réalisée « entre fin février et mi-mars » , selon la CNTR. Il est tout de même plus prudent de vérifier si elle a bien eu lieu. Dans le cas contraire, « le salarié peut en faire la demande jusqu’au 15 mars, auprès de son employeur ou via l’application associée à la carte » .

Dans le cas où les titres-restaurants sont sous la forme d'une carte physique, pas de panique si le solde 2025 disparaît quelques jours. C'est tout à fait normal. Il réapparaît ensuite sur le solde de l'année 2026 « généralement entre mi-mars et fin mars » . Bien sûr, il est préférable d'être vigilant en cas de souci technique.

Avant le 15 février

Les titres-restaurants papier, qui devraient disparaître en 2027, ont expiré le 31 janvier dernier. Il est tout de même temps d'en informer l'employeur pour qu'ils puissent être échangés. Cette démarche est possible uniquement jusqu'au 15 février prochain.

Pour rappel, les titres-restaurants peuvent être utilisés dans les restaurants mais aussi dans les charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de distribution alimentaire, détaille le site Service-public.gouv.fr . Pour autant, « les commerçants ne sont pas dans l'obligation d'accepter les titres-restaurants » . En effet, « chaque enseigne de magasins fixe sa propre liste de produits payables par titre-restaurant. Il peut donc y avoir des différences d'une enseigne à une autre. »