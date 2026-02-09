Cosmétique : pourquoi le prix de votre parfum préféré n'arrête pas d'augmenter depuis six ans

Depuis six ans, à cause des conditions météorologiques, du contexte géopolitique et de nouvelles normes, les prix des parfums ont fortement augmenté. (illustration) (Wilkernet / Pixabay)

Vous l'avez sans doute remarqué en vous rendant dans votre parfumerie : les produits coûtent de plus en plus cher. Une augmentation qui dure depuis six ans, explique BFM Business dimanche 8 février. Les parfums hauts de gamme ont progressé de 12 % en 2023, d'après une étude de Circana. Le prix du Chanel N° 5 a bondi de 32 %, Miss Dior de 29 %, et La Vie est Belle de Lancôme de 20 %.

Ces augmentations s'expliquent en partie par celles du coût des matières premières. Les producteurs ont fait face à de mauvaises récoltes dues aux conditions météorologiques notamment à Madagascar, en Inde, au Brésil, en Indonésie et en Chine. La capitale mondiale du parfum, la ville de Grasse, n'a pas été épargnée. D'autres facteurs ont joué un rôle dans la hausse des prix : le contexte géopolitique, la guerre en Ukraine ou encore les taxes douanières.

De petits formats

Autre élément à prendre en compte : les géants du parfum ont été contraints de changer les formules de leurs produits à cause de l'arrivée de nouveaux allergènes sur la liste noire. « Cela impose aux marques des reformulations complètes, de nouveaux tests, parfois l’abandon d’ingrédients historiques ! Chaque reformulation représente des mois de travail et des coûts importants » , a détaillé Claire Lonvaud, fondatrice de PassionNez, spécialisée dans la formation et le conseil en développement de parfums.

Si environ 80 % des consommateurs se disent prêts à payer plus cher pour un parfum dont ils sont fans, d'autres ont fait le choix de changer leurs habitudes de consommation afin de respecter leur budget, d'après l'étude de Circana. Ils se tournent de plus en plus vers des formats de 50 ou 30 ml. Le nombre de ventes a décollé, notamment chez les femmes.