Vazy, l’application qui récompense votre mobilité douce

Avec la montée en puissance des comportements écoresponsables, l'application Vazy séduit les utilisateurs soucieux de leur impact environnemental tout en cherchant à gagner des récompenses. Comment optimiser ses gains? Comment éviter les bugs fréquents de l'application pouvant ralentir votre progression? Enfin, si vous hésitez entre Vazy et Weward, qu'est-ce qui distingue ces deux applications?

Vazy mise sur les mobilités douces pour vous faire gagner de l'argent

Installer sur son téléphone l'application Vazy , créée par une start-up lyonnaise, permet de faire du bien à la planète tout en gagnant de l'argent. Cette dernière encourage en effet les usagers à recourir aux mobilités douces (marche, vélo, trottinette…). En enregistrant les kilomètres parcourus grâce à la géolocalisation et au mode de déplacement sélectionné, l'usager remporte des points convertissables en bons d'achat à utiliser dans les commerces environnants (commerçants, salles de sport, espaces culturels…). L'application n'est pas un podomètre. Vos points comptabilisés sont proportionnels au nombre de kilomètres parcourus. Si les vibrations sont trop réduites à vélo par exemple, le trajet peut être comptabilisé comme étant réalisé en voiture. Idem si votre vitesse est supérieure à 32km/h. Enfin, en l'absence de réseau, Vazy ne fonctionne pas. En intégrant des récompenses et des offres des commerçants locaux dans les défis de mobilité, l'application soutient les entreprises de proximité. Depuis novembre 2021, Vazy a établi des partenariats avec plus de 400 commerçants locaux.

Cette application transforme la marche en euros

Ce podomètre est à installer si vous êtes un grand marcheur ou si vous souhaitez vous remettre à l'exercice. Contrairement à Vazy, Weward récompense le nombre de pas effectués dans la journée. Grâce à l'application, vous cumulez des «wards» convertibles en argent. Il est ensuite possible de transférer directement cet argent sur votre compte bancaire, en marchant ou en relevant des challenges. Vous pouvez également défier vos amis ou d'autres usagers du monde entier afin d'obtenir encore plus de points. Vous avez également la possibilité d'échanger cette monnaie virtuelle contre des bons, des cadeaux ou de faire un don à une association. Outre l'intérêt écologique et économique, l'application a également des vertus sanitaires. Elle est d'ailleurs parrainée par une ambassadrice de renom: Serena Williams. Déjà présente dans 29 pays, Weward a conquis près de 20 millions de marcheurs. Près de 10 millions d'euros ont été transférés au total aux utilisateurs et 1 million d'euros à des associations depuis son lancement.

Les transports font du bien au portefeuille

Moovance vous permet d'évaluer, de maîtriser et de réduire l'empreinte carbone de vos trajets. L'application calcule en temps réel l'impact des déplacements effectués et récompense vos efforts par des points «Mooves». Ceux-ci sont alors convertis en dons à des associations ou en remises auprès des entreprises partenaires de l'application. Moovance permet également de comparer les horaires et tarifs des billets de train, de bus ou de métro. Ce dispositif permet de profiter de voyages rapides sans aggraver l'empreinte carbone. Vous accédez également depuis l'application à toute une somme d'informations en temps réel sur vos trajets. Une version destinée aux entreprises est également disponible. Moovance réalise alors un audit complet et précis de la mobilité de la société et aide cette dernière à la mise en place d'une politique de mobilité sur mesure.

Ces applications pour limiter votre empreinte carbone Outre l'incitation à se diriger vers les mobilités douces, certaines applications vous aident à calculer votre empreinte carbone et à la réduire. C'est le cas de Nos Gestes climat , une application développée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ( ADEME ). L'objectif est ainsi de passer de 9,9 tonnes de CO2 émises par an en moyenne par un Français à 2 tonnes à travers une série de challenges. Dans la même veine, l'application Datagir est un calculateur de carbone à utiliser pour mesurer son empreinte lors de ces voyages. Elle permet de comparer les trajets et de trouver les alternatives les moins polluantes. Enfin, l'application Rift vous permettra d'orienter votre épargne vers des produits financiers plus vertueux. Près de 16.000 solutions d'épargne sont référencées dans 250 établissements répertoriés dans la base de données de Rift. En cliquant sur l'onglet «Agir», vous pouvez interpeller votre conseiller bancaire et exiger plus de transparence sur vos produits financiers.

