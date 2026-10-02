Vacances de Noël : la SNCF a vendu 1,7 million de billets en un jour lors de la mise en vente

Les réservations ont atteint un niveau record ce mercredi 30 septembre, à l'occasion de la mise en vente des places pour Noël. (illustration) (StockSnap / Pixabay)

Ne tardez pas à réserver vos billets de train pour les vacances de Noël, vous pourriez vous retrouver bredouille. La SNCF a en effet indiqué à BFM Business avoir vendu 1,7 million de billets ce mercredi 30 septembre, jour de lancement de la commercialisation pour la période des fêtes de fin d'année. C'est mieux que l'an dernier où la compagnie avait écoulé 1,5 million de billets.

200 000 billets vendus en une heure

La SNCF a enregistré « un pic de 70 000 connexions par minute sur l’application à 8h » . En une heure seulement, entre 8h et 9h, 200 000 places ont été vendues. Ces voyageurs organisés ont eu raison d'anticiper selon la plateforme. « Selon les observations réalisées sur SNCF Connect, réserver trois à quatre mois avant le départ permet d’économiser en moyenne jusqu’à 45% par rapport à un achat effectué dans les sept jours précédant le voyage » , explique la SNCF.

Pour rappel, vous pouvez réserver vos billets en TGV Inoui pour la période du 13 décembre 2026 au 6 janvier 2027. Pour les TGV Ouigo, la vente s'étend même jusqu'au 2 juillet 2027 et pour Eurostar jusqu'au 26 juillet.