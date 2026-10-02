La nouvelle Twingo électrique cartonne et pourrait bientôt dépasser la R5 E-Tech

Les ventes de la Twingo E-Tech décollent. (illustration) (Renault)

C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Renault applique ce vieux proverbe et ça marche. Sa nouvelle Twingo 100 % électrique roule sur les traces de la R5 E-Tech avec 4 988 exemplaires vendus en septembre 2026, soit quasiment l'équivalent de sa grande sœur qui domine les ventes du constructeur français (5 224 ventes), selon les chiffres PFA (Plateforme Automobile) relayés par Auto Plus .

Depuis le début de l'année, Renault a vendu 14 479 Twingo E-Tech en France. Elle reste loin derrière la R5 (31 996 unités vendues) mais les livraisons n'ont vraiment débuté qu'en avril dernier. L'écart tend en réalité à se réduire mois après mois.

La Twingo bien moins chère que la R5

Avec cette petite citadine, Renault semble donc avoir fait le bon choix. La marque au losange produit ce modèle en Europe (en Slovénie) ce qui permet à ses clients de bénéficier de la prime CEE, un coup de pouce compris entre 3 620 et 6 180 euros selon les revenus du ménage. Un atout majeur face à la concurrence chinoise sur les modèles électriques.

Avec un prix de départ à 19 490 euros, le tarif peut en effet chuter à environ 13 000 euros pour les acheteurs aux revenus modestes. C'est bien moins que la R5 qui est proposée 24 990 euros avant déduction des aides.