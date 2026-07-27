Locataire : avez-vous le droit d’installer une climatisation ?

Comment installer une climatisation quand on est locataire ? (Crédits: Adobe Stock - IA)

Avec les vagues de chaleur qui se multiplient, la climatisation est désormais au cœur de toutes les convoitises. Mais un locataire a-t-il le droit d'installer librement une climatisation dans le logement qu'il loue ? Quelles autorisations doit-il obtenir ? Peut-il exiger de son propriétaire l'installation d'une climatisation ?

Alors que 74% des Français ont déjà été confrontés à la canicule (1) et que plus aucune région n'est épargnée par les vagues de chaleur, quels sont les droits et les devoirs de locataires pour installer une climatisation dans leur logement ?

La climatisation est-elle obligatoire dans un logement en location ?

Non, la climatisation n'est pas obligatoire dans un logement en location.

Si le propriétaire est tenu par la loi de fournir un logement dit « décent » à son locataire, la climatisation ne fait pas partie des critères d'évaluation, contrairement au chauffage qui est considéré comme un équipement de base.

Bien que la rénovation énergétique du parc immobilier français soit au cœur des politiques publiques depuis plusieurs années, l'axe pris en compte jusqu'à présent était celui du froid et d'une meilleure isolation des logements en hiver.

Toutefois, face aux canicules qui tendent à se multiplier, la question du confort thermique des logement en été devient un enjeu clé : des voix commencent à s'élever parmi les politiques pour corriger cet angle mort et faire de la thématique des « logements bouilloires » un vrai axe de réflexion…

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Locataire : quelles sont les règles pour installer une climatisation ?

Un locataire doit-il demander l'autorisation du propriétaire pour installer une climatisation ?

Climatiseur monobloc fixe, climatisation split ou réversible : il existe de nombreux systèmes possibles suivant vos besoins, la disposition des lieux et votre budget.

En tant que locataire, la question à vous poser pour installer une climatisation dans un appartement en location est de savoir si l'installation que vous souhaitez va oui ou non nécessiter des travaux importants.

Si la réponse est « oui », vous devez impérativement obtenir l'autorisation écrite de votre bailleur pour installer une climatisation.

C'est par exemple le cas pour une climatisation monobloc fixe, qui nécessite généralement le perçage d'un mur pour évacuer la chaleur, ce qui constitue une modification du logement.

Climatisation en appartement : faut-il l'accord de la copropriété ?

Si le modèle que vous envisagez implique l'installation d'un ou plusieurs blocs extérieurs fixés sur la façade ou visibles depuis l'extérieur, vous devrez également obtenir l'accord de la copropriété.

Vous devrez soumettre votre projet de climatisation et celui-ci devra être validé par un vote en assemblée générale.

C'est par exemple le cas avec un climatiseur split.

Faut-il déclarer l'installation d'une climatisation en mairie ?

Par ailleurs, que vous soyez en maison ou en appartement, si vous fixez un bloc sur votre façade, cela revient à une modification de l'aspect extérieur de votre maison et vous devez déposer une Déclaration Préalable de travaux (DP) auprès de votre mairie.

Enfin, prenez soin de positionner l'appareil le plus loin possible de vos voisins pour éviter que le bruit de votre climatisation n'entraine un conflit pour trouble anormal du voisinage.

Refus du propriétaire : quels sont vos recours pour installer une climatisation ?

Le propriétaire peut refuser votre demande de climatisation sans justification et vous n'avez pas de recours possible.

En cas de forte chaleur, vous pourrez toutefois installer une climatisation mobile, c'est-à-dire un appareil qui se pose dans la pièce à même le sol et rejette l'air chaud du logement à travers une gaine passée par une fenêtre ou une porte entrebâillée.

Ce système est certes moins efficace mais il ne nécessite ni travaux ni accord, car il ne constitue pas une transformation du logement en location.

Qui paye quoi pour cette installation ?

Qui doit payer l'installation d'une climatisation en location ?

C'est logiquement au locataire demandeur de payer pour l'installation de la climatisation dans son logement, puisque le propriétaire n'a aucune obligation de fournir un tel équipement.

Même s'il accepte que son locataire installe une climatisation, il n'est pas tenu d'en prendre en charge le coût.

Toutefois, rien ne vous empêche de mener une négociation avec votre propriétaire pour lui demander de partager les frais, voire de les prendre entièrement à sa charge, en mettant en avant la valorisation de son bien immobilier : avec le réchauffement climatique, la demande pour des logements locatifs mieux équipés augmente.

En effet, la chaleur devient un vrai sujet de préoccupation en immobilier et en 2025 déjà, 66% des Français déclaraient avoir déjà eu des difficultés à supporter la chaleur chez eux, selon le baromètre Qualitel 2025 (1).

Ce chiffre montait à 71% en appartement et 72% dans les métropoles et l'agglomération parisienne.

Nul doute que proposer à la location un bien équipé de la climatisation va devenir très rapidement un plus !

Le locataire peut-il récupérer sa climatisation en quittant le logement ?

Dans tous les cas, pensez avant l'installation d'une climatisation à bien poser noir sur blanc la répartition du financement et le devenir de l'installation lorsque vous partirez : devrez-vous déposer l'équipement et remettre le logement dans son état d'origine ? Laisser la climatisation sur place si elle a été payée par le propriétaire, etc. ?

Trois situations sont possibles :

Le propriétaire finance seul l'installation : la climatisation devient alors un élément fixe du logement, indépendamment des changements de locataires.

la climatisation devient alors un élément fixe du logement, indépendamment des changements de locataires. Le locataire finance seul l'installation : le locataire est propriétaire de la climatisation installée à ses frais. En théorie, il peut partir avec lorsqu'il déménage mais il devra alors remettre le logement en état : reboucher les trous de percements des gaines, etc.

le locataire est propriétaire de la climatisation installée à ses frais. En théorie, il peut partir avec lorsqu'il déménage mais il devra alors remettre le logement en état : reboucher les trous de percements des gaines, etc. Propriétaire et locataire co-financent l'installation : si les deux parties sont convenues d'un partage des coûts, il est essentiel de détailler cette répartition par écrit et de prévoir qui sera in fine le propriétaire de l'équipement, en contrepartie ou non d'un dédommagement, etc.

A retenir : Installer une climatisation quand on est locataire

Le propriétaire-bailleur n'est pas obligé d'installer une climatisation dans un logement en location.

L'accord du propriétaire est obligatoire si l'installation implique des travaux (perçage, unité extérieure…). Une climatisation mobile ne nécessite pas d'accord car elle ne modifie pas le logement.

S'il l'a financée, le locataire peut récupérer son installation lorsqu'il déménage, à condition de remettre le logement en état.

FAQ : Installer une climatisation en location

Le propriétaire est-il obligé d'installer une climatisation dans un logement en location ?

Non. La climatisation ne fait pas partie des équipements obligatoires d'un logement en location.

Un propriétaire doit fournir un logement décent, mais il n'a aucune obligation légale d'installer une climatisation.

Un locataire peut-il installer une climatisation sans l'accord du propriétaire ?

Cela dépend du type d'installation. Si la climatisation nécessite des travaux ou modifie le logement (perçage d'un mur, unité extérieure, etc.), l'accord écrit du propriétaire est obligatoire.

Une climatisation mobile peut en revanche être installée sans autorisation.

Faut-il l'accord de la copropriété pour installer une climatisation ?

Oui, dans certains cas. Lorsque la climatisation prévoit l'installation d'un bloc extérieur visible sur la façade, le projet doit être autorisé par la copropriété.

Une déclaration préalable de travaux peut également être nécessaire auprès de la mairie.

Que devient la climatisation lorsque le locataire déménage ?

Tout dépend de son financement. Si le locataire a payé l'installation, il peut en principe récupérer la climatisation à son départ, à condition de remettre le logement en état. Lorsque le propriétaire a financé l'équipement, celui-ci reste généralement attaché au logement.

(1) «Aléas climatiques & logement : ce que les Français vivent, redoutent et attendent», Baromètre Qualitel 2025, 03/12/2025.

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