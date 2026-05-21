Une version électrique et modernisée de la célèbre 2CV de Citroën bientôt commercialisée par Stellantis

Son prix avoisinerait les 15.000 euros (hors bonus écologique). Illustration. (Christels / Pixabay)

La célèbre 2 CV de Citroën pourrait faire son grand retour sur le marché de l'automobile dans une version modernisée. Ce mardi 19 mai 2026, Stellantis a annoncé la commercialisation d'une petite voiture électrique en 2028 qui pourrait être inspirée du véhicule iconique de l'époque et reprendre son nom, rapporte Le Figaro .

« En préserver la philosophie et les valeurs »

Appelé pour l'heure « E-car » , ce nouveau modèle devrait être produit en Italie, dans l'usine de Pomigliano d’Arco près de Naples. Son prix avoisinerait les 15.000 euros (hors bonus écologique). Grâce à lui, Stellantis entend redynamiser ses ventes de petites voitures abordables en Europe, un marché sur lequel l'entreprise a perdu du terrain ces dernières années. Cette « E-car » sera dotée de « technologies électriques de pointe, développées avec des partenaires sélectionnés afin de renforcer l’accessibilité et d’accélérer la mise sur le marché » , indique la société dans un communiqué relayé par Libération .

Fin avril, Xavier Chardon, à la tête de Citroën, avait déjà fait part de ses intentions de remettre la célèbre « Deudeuche » au goût du jour. « Si l’on pense à une 2CV, une voiture économique destinée aux zones rurales, il est essentiel d’en préserver la philosophie et les valeurs. Si nous pouvons les réinterpréter dans une voiture actuelle, faisons-le » , avait également déclaré le directeur du design de Citroën à l’ Auto-Journal , début mai.

Présentée dès ce jeudi ?

En conséquence, la nouvelle voiture électrique ne devrait pas être une copie conforme de la 2CV au niveau de l'apparence, mais davantage une version qui s'inspire de son design et de ses codes, à savoir un petit véhicule accessible et populaire. Le public pourrait découvrir le véhicule en image dès ce jeudi 21 mai à Détroit (États-Unis), pendant la présentation du plan stratégique du groupe. Il devrait ensuite être dévoilé officiellement lors du Mondial de l’automobile de Paris, du 12 au 18 octobre 2026.

Commercialisée à partir de 1948 et devenue l’un des grands symboles de l’après-guerre, la 2CV a été produite en France jusqu’en 1988, puis au Portugal jusqu’à l’arrêt définitif de sa fabrication en 1990. Son dernier modèle s'était écoulé à un peu plus de cinq millions d’exemplaires.