Une pub sur votre voiture : combien pouvez-vous gagner par mois grâce à ce bon plan ?

Afficher des publicités sur sa voiture peut rapporter jusqu'à environ 100 euros par mois. (illustration) (LYRL Entertainment / Pixabay)

Alors que le prix des carburants flambe depuis plusieurs semaines, il existe des solutions pour rentabiliser ses trajets en voiture et alléger la facture. L’une d’elles consiste à transformer son véhicule en support publicitaire, rapporte RMC Conso .

Des sociétés comme Loopicom ou Pub-Car proposent de coller de la publicité sur votre véhicule, en contrepartie d'un revenu mensuel. Cette rémunération va de 50 euros par mois pour une simple vignette à plusieurs centaines d’euros pour un habillage complet. Chez Pub-Car, poser un adhésif latéral sur les portières et/ou le pare-brise arrière rapporte entre 70 et 100 euros par mois. Les revenus peuvent dépasser les 100 euros mensuels pour des « affichages supplémentaires ou formats spécifiques ».

Les véhicules récents et les gros rouleurs privilégiés

Mais attention, tous les véhicules ne sont pas éligibles. Les annonceurs privilégient les véhicules récents, bien entretenus et surtout ceux qui parcourent beaucoup de kilomètres (notamment en zone urbaine dense). Les adhésifs n’abîment pas la carrosserie, mais la peinture doit être d’origine. Avant de s’engager, il est conseillé de lire attentivement les conditions générales, notamment sur la durée du contrat et la possibilité de refuser certaines campagnes qui ne vous conviendraient pas.

Il ne faut pas compter sur un revenu mensuel garanti toute l’année. En effet, les campagnes ont des durées de vie limitées et peuvent être restreintes géographiquement. Le site Loopicom affiche deux campagnes passées : l’une durait un mois pour 50 euros, l’autre trois mois pour le même revenu mensuel et elles concernaient des zones spécifiques.