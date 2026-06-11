Le géant du streaming HBO Max augmente ses prix en France : voici les nouveaux tarifs

HBO Max augmente ses prix en France en ce mois de juin. (illustration) (Mohamed_hassan / Pixabay)

Le géant du streaming HBO Max a décidé d'augmenter ses prix en France. Si vous êtes abonnés à cette plateforme qui détient notamment dans son catalogue Game of Thrones , votre facture va augmenter dès ce mois de juin. La formule « Basic avec publicités » passe ainsi de 5,99 euros à 6,99 euros par mois, la formule « Standard » augmente elle aussi d'un euro pour atteindre 10,99 euros par mois et l'option « Premium » grimpe de son côté à 15,99 euros par mois (+2 euros), détaille Capital .

140 millions d'abonnés dans le monde

Comme ses concurrents avant elle, la plateforme américaine cède donc également à la tentation d'augmenter ses prix. Disney+, Netflix ou encore Apple TV l'ont en effet devancé. HBO Max, qui a augmenté ses tarifs aux Etats-Unis dès 2025, a expliqué que cette hausse permettra de « couvrir les coûts liés aux acquisitions, à la création de contenu et au développement de produits ». Autrement dit à améliorer son offre.

Le service de streaming compte 140 millions d'abonnés dans le monde mais a été confronté des pertes importantes ces dernières années. Précision importante : si vous passez par l’offre Ciné-Série de Canal+ pour avoir accès à HBO Max, vous ne serez pas concerné par cette augmentation des prix.