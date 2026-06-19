Une amende de 200 euros pour avoir pris un escalator à contresens ? La SNCF donne sa version

Une voyageuse affirme avoir écopé de 200 euros d'amende pour avoir pris un escalator à l'arrêt à contresens, mais la SNCF donne une tout autre version. (LeifLinding / Pixabay)

Son témoignage a fait le buzz sur le réseau social X. Lundi 15 juin 2026, une jeune femme a posté un tweet pour raconter sa mésaventure survenue dans les transports franciliens. Comme l'a repéré Le Parisien , elle explique avoir écopé d'une amende de 200 euros pour avoir pris un escalator, visiblement à l'arrêt, à contresens.

D'après son récit, la scène s'est déroulée ce lundi à la station Magenta, à Paris, alors qu'elle souhaitait rejoindre le RER E. « Faites gaffe quand vous confondez un sens d’escalator (…). On ne perd pas la boussole pour vous coller 200 euros d’amende. C’est mon cas aujourd’hui, et j’espère que Twitter va porter mon indignation haut et fort » , a-t-elle écrit sur X.

Des investigations en cours

Contactée par nos confrères, la SNCF (qui exploite le RER E) raconte quant à elle une tout autre histoire. L'entreprise explique tout d'abord avoir « immédiatement pris contact » avec la jeune femme et « lancé les investigations auprès de (ses) agents ainsi que de la vidéosurveillance » . Ainsi, elle assure que la voyageuse a « emprunté l’escalator afin de rebrousser chemin et d’échapper à une opération de contrôle alors qu’elle n’était pas en règle » .

Le motif de l'amende mentionné sur le ticket intrigue toutefois : il est écrit « montée ou descente irrégulière » . Mais comme le souligne BFM Business , un tel motif s'applique normalement quand une personne monte ou descend d'un train en marche ou si elle force l'accès aux quais ou aux trains. La SNCF a décidé de suspendre l'amende le temps des investigations.