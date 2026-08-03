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Baignades interdites : l'amende grimpe à 68 euros partout en France
information fournie par Boursorama avec Newsgene 03/08/2026 à 14:52
Temps de lecture: 1 min

274 personnes, dont 37 enfants et adolescents, sont mortes noyées en l'espace de deux mois et demi. Illustration. (Counselling / Pixabay)

274 personnes, dont 37 enfants et adolescents, sont mortes noyées en l'espace de deux mois et demi. Illustration. (Counselling / Pixabay)

Face à la multiplication des noyades en période de fortes chaleurs, les autorités ont décidé de durcir les sanctions. Depuis ce dimanche 2 août, se baigner en zone non autorisée expose à une amende de 68 euros.

Les épisodes de fortes chaleurs enregistrés ces dernières semaines ont incité de nombreux Français à chercher un peu de fraîcheur dans l'eau. Certains se sont toutefois baignés dans des secteurs interdits ou malgré la présence d'un drapeau rouge. Après plusieurs noyades, les autorités ont donc décidé de renforcer les sanctions, rapporte Franceinfo .

De 38 à 68 euros d'amende

Publié au Journal officiel ce dimanche 2 août 2026, un décret prévoit désormais une contravention de troisième classe pour toute personne se baignant en zone non autorisée ou sous drapeau rouge. L'amende forfaitaire passe ainsi de 38 à 68 euros et pourra être infligée directement par procès-verbal. Selon le texte, cette mesure vise à renforcer « la répression des comportements dangereux susceptibles de causer la noyade et le décès de leur auteur et de compromettre la conservation, l'utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures. »

Ce durcissement avait été réclamé conjointement par la préfecture de Police et la préfecture de la région Île-de-France, alors que les baignades sauvages se multiplient pendant les fortes chaleurs. La préfecture de Police a souligné que la dernière vague caniculaire a tragiquement rappelé les risques liés à ces pratiques et la nécessité de disposer de sanctions plus dissuasives.

274 noyades mortelles

Applicable sur l'ensemble du territoire français, le décret intervient en effet dans un contexte particulièrement préoccupant. D'après les autorités sanitaires, 274 personnes, dont 37 enfants et adolescents, sont mortes noyées en l'espace de deux mois et demi, principalement durant les périodes de canicule.

© Boursorama avec Newsgene
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