Un mail de la SNCF vous promet une compensation après les grèves ? Attention, c'est une arnaque

Des mails frauduleux usurpant l'identité de la SNCF circulent depuis la grève du 18 septembre. (illustration) (janeb13 / Pixabay)

Vigilance si vous avez reçu un mail venant soi-disant de la SNCF et vous promettant une compensation financière en raison de la grève du 18 septembre dernier. Il s'agit d'une arnaque visant à récupérer vos informations personnelles et vos coordonnées bancaires.

De nombreux passagers auraient reçu un tel message ce jeudi 2 octobre, indique Moneyvox . Pour obtenir un remboursement de 29,99 euros, le destinataire est ici invité à « consulter les détails » sur son espace personnel. Or, le lien renvoie vers un site frauduleux imitant celui de SNCF Connect.

Vérifier l'adresse mail de l'expéditeur

La compagnie ferroviaire rappelle sur son site officiel qu'elle ne vous demandera « jamais de renseigner vos données personnelles (nom, âge, adresse, données bancaires, mots de passe, infos compte client...), ni par mail ni par SMS » . En cas de doute sur un mail, elle vous conseille de ne pas l'ouvrir, de ne jamais cliquer sur les liens qu'il contient et de le supprimer de votre messagerie.

Vérifier l'adresse mail de l'expéditeur est un bon moyen pour détecter les arnaques. Les adresses utilisées par SNCF Connect se terminent en général par : @mail.sncfconnect.com ; @mail.sncf-connect.com ; @info.sncf.com ; @connect.sncf.

Si vous pensez avoir reçu l'un de ses mails frauduleux, vous pouvez le signaler en utilisant le formulaire de contact mis à disposition par SNCF Connect , en sélectionnant « Une question sur l'utilisation de SNCF Connect » puis « Signaler un email frauduleux ».