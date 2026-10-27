Un litre d'huile d'olive à 18 euros en moyenne : pourquoi les prix ne baissent pas en France malgré de bonnes récoltes ?

Le litre d'huile d'olive coûte 18 euros en moyenne en France actuellement. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

Dix-huit euros le litre en moyenne : le prix de l'huile d'olive a atteint un niveau vertigineux en France. La flambée des prix remonte à 2022, année au cours de laquelle l'Espagne a été touchée par une sécheresse d'une rare intensité qui a affecté sa production. Mais depuis, malgré de bonnes récoltes ces deux dernières années, les tarifs ne baissent pas dans les supermarchés français, rapporte TF1 Info .

Une huile d'olive à six euros le litre

José Maria Penco, directeur de l'association espagnole des municipalités oléicoles, estime pourtant qu'actuellement, « un prix censé pour tous serait de vendre l'huile d'olive à environ 5 euros et qu'au bout de la chaîne, le consommateur puisse l'acheter 5,50 euros ou 6 euros le litre » . Soit trois fois moins cher que les prix constatés en ce moment dans les supermarchés de l'Hexagone.

La Fédération française du commerce et de la distribution explique que la diminution des prix en France ne peut pas être immédiate comme en Espagne. « La chaîne compte davantage d'intermédiaires : négociants, conditionneurs, marques... Chaque maillon répercute la baisse avec son propre délai » , indique l'organisme. Pour espérer voir les tarifs de l'huile d'olive baisser en rayon, les consommateurs devront attendre la fin des prochaines négociations commerciales, prévue en mars 2027...