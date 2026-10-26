Panne de réseau chez Orange et Sosh : pouvez-vous obtenir une remise sur votre prochaine facture ?

Une panne nationale a touché le réseau Orange Mercredi 21 octobre. (illustration) (Pixabay / amar-rockz)

Orange a été touché par une panne d'ampleur nationale mercredi 21 octobre. Les clients de l'opérateur et de sa filiale Sosh ont été privés de réseau pendant près de neuf heures. La société a rapidement annoncé un dédommagement : les utilisateurs touchés auront droit à deux fois plus de données mobiles pendant un mois.

Orange aurait accordé une remise à certains clients touchés

Ce geste a déçu de nombreux clients, notamment ceux dont le forfait donne un accès à Internet en illimité. Mais certains internautes affirment avoir obtenu une compensation financière en contactant directement le service client, rapporte Capital . L'un d'eux a publié sur X la réponse d'Orange qui lui accorde une remise de dix euros. « Cette somme sera déduite du montant de votre prochaine facture ou de la suivante, si celle-ci a déjà été émise » , indique l'opérateur.

Un autre client évoque de son côté une remise de 12 euros consentis par Orange. L'opérateur n'a cependant pas communiqué officiellement sur ces dédommagements financiers. Il semble donc étudié les dossiers de réclamation au cas par cas. Pour avoir une chance d'obtenir un tel dédommagement, il est notamment conseillé d'expliquer au service client pourquoi vous estimez que le doublement des données mobiles n'est pas suffisant dans votre cas.