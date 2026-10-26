Recharger une voiture électrique sans fil : cette start-up française mise sur l'induction pour révolutionner le secteur

Un kit doit être installé sous le châssis du véhicule pour permettre la recharge par induction. (illustration) (MikesPhotos / Pixabay)

Une solution de recharge par induction pour les voitures électriques, voici la proposition de la start-up française Up&Charge , qui a présenté son innovation au Mondial de l'Auto 2026. Cette technologie n'est pas encore destinée au grand public, mais aux flottes privées et publiques, rapporte BFM TV .

Ce dispositif permet de recharger un véhicule sans câble. Le principe repose sur une borne au sol et un kit installé sous le châssis du véhicule. « Nous n'avons que 5 % de pertes grâce également au fait que la borne se lève pour se rapprocher du kit à induction qui est fixé sous le véhicule » , explique Marin Championnat, fondateur d'Up&Charge. La perte est de 10 à 30 % pour les charges lentes traditionnelles en courant alternatif, qui nécessitent de repasser par le convertisseur embarqué de la voiture.

Trois niveaux de puissance, de 7 à 100 kW

Trois niveaux de puissance sont proposés. La borne de 24 kW en courant continu, disponible dès aujourd'hui, est capable d'assurer une charge de 20 à 80 % en 1 h 15. Il existe une version de 7 kW attendue pour juin 2027, ainsi qu'un modèle de 100 kW destiné aux poids lourds. « L'application mobile permet d'identifier l'emplacement, de lancer la charge et d'avoir accès aux paramètres en cours » , précise Marin Championnat. Le gestionnaire d’une flotte peut déclencher la recharge à distance.

Cette borne de recharge à induction est proposée à 6 500 euros, contre 10 000 à 20 000 euros pour une borne filaire équivalente, indique BFMTV . Il faut ajouter 900 euros pour le kit à installer sur le véhicule. Up&Charge a déjà signé des marchés avec des clients gérant des parcs de 1 000 à 70 000 véhicules.