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Recharger une voiture électrique sans fil : cette start-up française mise sur l'induction pour révolutionner le secteur
information fournie par Boursorama avec Newsgene 26/10/2026 à 16:13
Temps de lecture: 1 min

Un kit doit être installé sous le châssis du véhicule pour permettre la recharge par induction. (illustration) (MikesPhotos / Pixabay)

Un kit doit être installé sous le châssis du véhicule pour permettre la recharge par induction. (illustration) (MikesPhotos / Pixabay)

Up&Charge a présenté au Mondial de l’Auto 2026 une solution de recharge par induction pour les voitures électriques. La technologie repose sur une borne au sol et un kit installé sous le véhicule. Une charge de 20 à 80 % est assurée en 1 h 15.

Une solution de recharge par induction pour les voitures électriques, voici la proposition de la start-up française Up&Charge , qui a présenté son innovation au Mondial de l'Auto 2026. Cette technologie n'est pas encore destinée au grand public, mais aux flottes privées et publiques, rapporte BFM TV .

Ce dispositif permet de recharger un véhicule sans câble. Le principe repose sur une borne au sol et un kit installé sous le châssis du véhicule. « Nous n'avons que 5 % de pertes grâce également au fait que la borne se lève pour se rapprocher du kit à induction qui est fixé sous le véhicule » , explique Marin Championnat, fondateur d'Up&Charge. La perte est de 10 à 30 % pour les charges lentes traditionnelles en courant alternatif, qui nécessitent de repasser par le convertisseur embarqué de la voiture.

Trois niveaux de puissance, de 7 à 100 kW

Trois niveaux de puissance sont proposés. La borne de 24 kW en courant continu, disponible dès aujourd'hui, est capable d'assurer une charge de 20 à 80 % en 1 h 15. Il existe une version de 7 kW attendue pour juin 2027, ainsi qu'un modèle de 100 kW destiné aux poids lourds. « L'application mobile permet d'identifier l'emplacement, de lancer la charge et d'avoir accès aux paramètres en cours » , précise Marin Championnat. Le gestionnaire d’une flotte peut déclencher la recharge à distance.

Cette borne de recharge à induction est proposée à 6 500 euros, contre 10 000 à 20 000 euros pour une borne filaire équivalente, indique BFMTV . Il faut ajouter 900 euros pour le kit à installer sur le véhicule. Up&Charge a déjà signé des marchés avec des clients gérant des parcs de 1 000 à 70 000 véhicules.

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques
© Boursorama avec Newsgene
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