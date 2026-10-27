Des milliers de jouets à gagner : l'opération Top Chronoël revient dans sept grandes enseignes du 28 au 31 octobre

L'opération Top Chronoël revient ce mercredi 28 octobre dans les magasins de sept grandes enseignes. (illustration) (Pixabay)

A deux mois de Noël, la chasse aux jouets est lancée et les magasins commencent à se mobiliser. Du 28 au 31 octobre, l'opération Top Chronoël, lancée pour la première fois en 2024, revient ainsi dans sept grandes enseignes, rapporte RMC Conso . Il s'agit de JouéClub, King Jouet, La Grande Récré, Jouets Sajou, Carrefour, Cdiscount et Auchan. Objectif : pousser les Français à anticiper leurs achats de Noël afin de mieux répartir les ventes sur ces dernières semaines de l'année.

Des milliers de jouets à gagner

A cette occasion, les magasins participants distribueront leurs fameux catalogues de Noël. Tous comporteront un QR Code spécialement créé pour cette vaste opération. En scannant ce code, les clients pourront participer à un grand jeu-concours avec plus de 8 000 jouets de 40 marques différentes (LEGO, Hasbro, Smoby, Playmobil...) à gagner.

Pendant ces quatre journées, les enseignes participantes proposeront aussi de nombreuses animations. RMC Conso indique que, l'an dernier, JouéClub avait par exemple organisé un atelier de construction Lego et une bourse d'échange de cartes Pokémon.