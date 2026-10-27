Ce que les critiques numériques de Marc Levy disent de notre rapport ambivalent aux best‑sellers

Redonner la parole aux lecteurs ordinaires, c’est justement la promesse des plateformes littéraires numériques. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

L'essentiel:

Sur les plateformes littéraires en ligne, la parole est aux lectrices et lecteurs «ordinaires», loin des mondanités du monde de l'édition.

Marc Levy, fort de 27 romans traduits en 50 langues, ayant vendu à ce jour plus de 50 millions de livres, fait naturellement partie des auteurs critiqués sur ces plateformes.

L'analyse de ces critiques révèle une réception mitigée des romans de Marc Levy, qui montre à quel point la lecture est une pratique socialement située.

En 2023, le Figaro provoquait un tollé en publiant un article sobrement intitulé «Marc Levy contre Guillaume Musso: qui est le plus nul?». Notant le dernier ouvrage de Marc Levy 2 sur 20 pour son «rapport qualité-prix» et 25 sur 20 pour sa «niaiserie», le journal achevait ainsi d'entériner le conflit l'opposant aux critiques littéraires traditionnels, qui avait conduit Levy à fustiger dès 2019 «le ghetto culturel germano-pratin» ayant «décrété que la chose la plus suspecte, en littérature, c'est la quantité de livres vendus». Il ajoutait: «On n'est pas loin de ces critiques de musique classique du début du XXe siècle qui estimaient que le jazz n'était pas de la musique parce que populaire», concluant que «la seule vérité est chez le lecteur. Le reste n'a pas d'importance».

Redonner la parole aux lecteurs ordinaires, c'est justement la promesse des plateformes littéraires numériques. Sur Babelio, Goodreads, Livraddict, SensCritique et l'ensemble des plateformes culturelles qui ont fleuri sur Internet ces quinze dernières années, chaque utilisateur est en effet invité à commenter librement, et publiquement, ses lectures.

De quoi produire chaque année quelques millions de critiques, dont plusieurs milliers sur les livres de Marc Levy. En 2025, la principale plateforme littéraire francophone, Babelio, revendiquait plus de 2 millions d'utilisateurs, quand Goodreads, son principal concurrent anglophone racheté par Amazon en 2013, en comptait environ 150 millions.

Une micro-analyse de ces critiques permet ainsi de décortiquer ce qui se joue lorsqu'un lecteur (francophone) parle d'un ouvrage de Marc Levy.

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Marc Levy, toujours dédaigné en ligne?

Il n'est aucun article écrit sur Marc Levy qui ne rappelle les chiffres vertigineux entourant sa production littéraire: «Écrivain français le plus lu au monde», avec «plus de 50 millions de livres» vendus, 27 romans, «traduits en 50 langues».

S'il a ces dernières années été détrôné en tête des ventes françaises par Guillaume Musso, Virginie Grimaldi, Joël Dicker ou Mélissa Da Costa (pour les francophones), il reste tout de même pour beaucoup le symbole des «romans de gare», populaires au double sens du terme: des livres très vendus et associés à un lectorat moins doté en capitaux économiques et culturels.

Pour Marc Levy, cette réputation est à l'origine du dédain des critiques littéraires traditionnels. Son premier livre, Et si c'était vrai… , totalise par exemple plus de 1,5 million de ventes pour ses diverses rééditions depuis sa première parution en 2001, mais n'a que très rarement été mentionné dans les médias (journaux, télévision, radio).

Selon Électre, une base de données destinée aux professionnels du livre, le roman a d'ailleurs surtout été évoqué dans des médias régionaux ( Ouest-France , le Parisien ) et jamais dans des émissions ou des magazines nationaux, comme la Grande Librairie ou le Monde des livres . Cet écart entre succès commercial et mauvaise réception critique correspond bien à la «loi d'airain» qui «s'exerce en vérité en France, selon laquelle la rareté des lecteurs (…) est un signe de distinction, alors que la littérature populaire ne peut être goûtée d'un large public qu'en raison de sa médiocrité.»

Ce «snobisme» des critiques littéraires contribue assurément à nourrir la «méfiance envers (…) la parole consensuelle des grands titres de médias» dont parlait Aneta Bassa dans sa thèse, et qui «pousse le lecteur à se mettre à l'écoute d'autres lecteurs qui partagent la même expérience», dont la parole est jugée plus fiable.

Marc Levy, dédaigné par les médias traditionnels, reçoit-il un accueil plus chaleureux en ligne? Oui, incontestablement, ce qui, au vu de l'article du Figaro , reste un moindre exploit.

Sur les plateformes, ses ouvrages recueillent de nombreuses critiques très positives; Et si c'était vrai… figure parmi les 150 livres les plus commentés de SensCritique . Cependant, les plateformes n'échappent pas à cette loi implacable. Sur le même site, par exemple, la tendance générale est claire: plus un livre est populaire et mis en avant, plus sa note moyenne diminue. Et si c'était vrai… n'obtient donc qu'un timide 4,4 sur 10 de moyenne, le plaçant cette fois environ en 30.000e position des livres les mieux notés de la plateforme.

«Alors oui, c'est du Marc Levy, mais…»

La réception mitigée des best-sellers se retrouve dans la façon même dont sont rédigées les critiques. Les lecteurs, même lorsqu'ils apprécient les romans de Marc Levy, semblent avoir intégré le jugement normatif porté sur son œuvre.

Leurs avis mettent ainsi en scène une forme de recul réflexif, comme pour se justifier d'avoir apprécié cet auteur dont la critique traditionnelle réprouve les écrits, parlant régulièrement de leur affection sur le mode de l'aveu: «J'ai aimé ce livre. Et ouais, je l'assume (à moitié en fait, parce que j'aurais mis une note plus haute si personne [ne] pouvait la voir)» , Critique de Sept jours pour une éternité… sur SensCritique.

Un certain nombre de critiques positives sont ainsi rédigées en suivant le modèle «C'est du Levy, oui mais…»: «Alors ouais, c'est du Marc Lévy. (…) Ouais, c'est convenu et prévisible. Mais, c'est bien.» , Critique de Sept jours pour une éternité… sur SensCritique.

Globalement, le nom de Marc Levy est employé par ses fidèles comme par ses détracteurs comme le serait le nom d'une marque. Le label «Marc Levy» est supposé renvoyer à des propriétés implicitement connues de tous : des histoires et un style simples, faciles à suivre et centrés sur les émotions des personnages.

Les romans critiqués sont ainsi fréquemment remis en perspective de la bibliographie complète de l'auteur comme un produit dans une gamme: «Je suis déçue de ce Marc Levy», «Du bon Marc Levy comme on l'aime», «Pas vraiment convaincue par mon premier Marc Levy» (critiques de La prochaine fois sur Livraddict).

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Des commentaires virulents

Marc Levy est donc précédé par sa réputation, et nombreux sont les lecteurs évoquant «la honte, celle d'être surpris en pareille compagnie, car un livre de Levy, ça se dissimule comme un ami qui fait tache» (critique de Et si c'était vrai… sur Babelio).

Souvent, les lecteurs n'ayant pas apprécié le roman semblent ainsi ressentir le besoin de se dédouaner de leur lecture en présentant des circonstances atténuantes : c'était leur premier Marc Levy, l'auteur n'avait pas encore sa réputation actuelle, ils n'ont pas acheté le livre, ils n'avaient plus que ça à lire…

«J'ai lu un Marc Levy. Un seul, celui-ci. Il traînait sur la table basse de l'endroit où je passais mes vacances, c'était à l'époque où le monde découvrait l'écrivain.» , Critique de Et si c'était vrai… sur SensCritique.

Les commentaires virulents sont monnaie courante sur les plateformes littéraires. L'écrivain Aurélien Bellanger déclarait, par exemple, lors d'une interview: «Ce que je redoute le plus au monde, c'est les critiques sur Babelio.»

Il semble cependant clair que peu de livres recueillent des avis aussi véhéments que ceux de Marc Levy. C'est un classique bourdieusien: la mise en scène de ses goûts culturels passe avant tout par l'expression de ses dégoûts. Par l'humour («Excellent pour tous les problèmes de tables bancales ou pour faire cale-pied du camping-car en vacances», critique de Et si c'était vrai… sur SensCritique), par le mépris («L'amour présenté ne vous fera rêver que si vous avez un QI de poireau», critique de Et si c'était vrai… sur SensCritique) ou plus directement encore («Une daube. Une insulte à la littérature», critique de Sept jours pour une éternité… sur Babelio).

Certains lecteurs jouent même de sa réputation au deuxième degré en «défiant le conformisme de l'anticonformisme»: «Parce que ne pas aimer Marc Levy, c'est devenu mainstream!» , Critique de Sept jours pour une éternité… sur SensCritique.

Ces exemples montrent bien la dimension narrative de la critique sur la plateforme. La lecture, rappelle Cécile Barth-Rabot, est «une pratique particulièrement classante»: s'afficher comme lecteur dans une société où la lecture est sans cesse présentée comme «en cris » est une posture sociale.

Parler de Marc Levy, c'est ainsi dire beaucoup de soi, et de l'image de lecteur que l'on aimerait se construire, «lettré branché» ou lecteur «cool», détaché des hiérarchies littéraires traditionnelles. D'ailleurs, les sociologues spécialistes des pratiques littéraires le savent bien: les discours des lecteurs sont à prendre avec des pincettes parce ce qu'ils «reflètent plutôt les représentations de la lecture des personnes interrogées que leur pratique réelle».

La dimension sociale du best-seller

Cet exemple constitue donc une énième preuve, s'il en fallait encore, que nos goûts culturels ne se constituent pas en dehors du discours ambiant. Comme l'écrit Vincent Descombes: «Ne croyons pas qu'une œuvre fasse autorité parce qu'elle aurait été lue, étudiée et finalement jugée convaincante. C'est le contraire: on lit parce qu'on est déjà convaincu. Les œuvres sont précédées d'une rumeur.»

Il est d'ailleurs intéressant de constater que les critiques des ouvrages de Marc Levy sur Goodreads (plateforme anglophone comprenant aussi des ouvrages en français) sont nettement moins virulentes que celles publiées sur les plateformes françaises.

Le cas de Marc Levy est en ce sens symptomatique de la dimension sociale des best-sellers mise en avant par Matthieu Letourneux: «Le best-seller, on le commente, se le prête ou se l'offre, on énonce des jugements sur ses lecteurs, etc. Il est un objet chargé de signification sociale et en tire une part importante de son attrait, puisque le lire (ou refuser de le lire), c'est entrer dans le jeu collectif.»

En d'autres termes, et toujours sous la plume de Bourdieu: «C'est déjà exister dans un champ que d'y produire des effets, fût-ce de simples réactions de résistance ou d'exclusion.»

Les acteurs légitimes du champ littéraire consacrent donc souvent ceux qu'ils cherchent à exclure – ce qui, pour un auteur aussi souvent taxé de mercantilisme que Marc Levy, ne constitue sans doute pas une mauvaise publicité.

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Par Juliette Parmentier (Université Libre de Bruxelles, Université de Namur)

Cet article est issu du site The Conversation