Un boulanger peut-il faire payer plus cher un client qui demande à trancher le pain ?

Certaines boulangeries font payer un peu plus cher les clients qui demandent à trancher le pain. (illustration) (Philippe Ramakers / Pixabay)

Un supplément de 15 centimes. Voici le supplément qu'un journaliste d' actu.fr a dû payer pour faire trancher son pain dans une boulangerie de Rennes. Mais cette pratique est-elle légale ?

Oui, un boulanger a parfaitement le droit de faire payer le tranchage du pain, à condition d'en informer sa clientèle. Ce supplément doit obligatoirement être affiché, comme le rappelle Dominique Anract, président de la Confédération des boulangers et pâtissiers. L'ordonnance de mars 2016 du Code de la consommation impose en effet au vendeur d'informer le consommateur des prix et des conditions particulières de vente « par voie de marquage, d'étiquetage ou d'affichage ».

Le client pouvait refuser de payer

En l'absence d'un tel affichage, le supplément peut être contesté par le client. Si les premières machines à trancher ont pu justifier un surcoût lors de leur acquisition, elles sont aujourd'hui largement amorties dans la plupart des établissements, à l'exception de certains modèles récents capables de couper le pain chaud ou de proposer différentes épaisseurs, précise Dominique Anract. Le président de la Confédération recommande d'ailleurs aux boulangers d'étaler [ce coût] sur tous les prix plutôt que de faire payer le client directement.

Ce supplément intervient dans un contexte de fortes tensions économiques pour les boulangeries. Les coûts de l'énergie, du transport et des matières premières continuent de peser sur les commerces de proximité. Selon l'Insee, le prix au kilo de la baguette est passé de 4,07 euros fin décembre 2025 à 4,10 euros en mai 2026. Les Français restent néanmoins majoritairement fidèles à leur boulanger : 52 % privilégient les artisans-commerçants et 59 % placent la qualité avant le prix.