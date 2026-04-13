Trop de fraises sur les étals, les supermarchés cassent les prix : c'est le moment d'en profiter !

La France connaît actuellement une surproduction de fraises. (illustration) (pasja1000 / Pixabay)

Ces derniers jours, vous n'avez pas pu échapper aux montagnes de fraises dans les étals des supermarchés. Et pour cause : les pics de chaleur observés récemment ont boosté le mûrissement des fruits en France, au point de se retrouver en concurrence avec les produits en provenance d'Espagne. De quoi pousser l’AOPn Fraises Framboises de France à sensibiliser les consommateurs, pour soutenir la filière et les inciter à acheter local, relaie le magazine LSA .

Des consommateurs ravis

Des enseignes de grande distribution comme Auchan ont décidé de jouer le jeu en proposant de fortes promotions afin d'écouler les stocks. En effet, la fraise reste un produit frais qu'il faut parvenir à vendre dans les meilleurs délais pour satisfaire les clients.

Ainsi, comme l'a constaté TF1 Info , Auchan propose des barquettes de 500 g de fraises rondes à 3,29 euros, soit 6,58 euros le kg. « C'est le prix qu'on paie habituellement pour 250 g, donc c'est intéressant » , assure une cliente interrogée par la chaîne d'information.

1.200 tonnes en une semaine

En Bretagne, un producteur de gariguettes explique que « le coup de chaud a enclenché le mûrissement des fruits alors qu'ils ne sont pas totalement développés encore » . « On est passés d'une barquette à plusieurs dizaines de caisses d'un coup » , indique le maraîcher surpris, comme d'autres professionnels, par la météo.

En une semaine, 1.200 tonnes de cette variété ont été produites en France, soit 20 % de plus que d'ordinaire. Mais il faut se dépêcher pour obtenir les fameux fruits rouges au meilleur prix. Le retour de la pluie et du froid le week-end dernier aura ralenti la production. Après les gariguettes, ce sera au tour des maras des bois, des fraises rondes ou encore des charlottes de faire le bonheur des papilles jusqu'au mois d'octobre.