Comment transmettre à ses enfants de bonnes habitudes alimentaires et une saine image de leur corps?

Il est important d’aider les enfants à développer un rapport sain à l’alimentation, et à l’image de leur corps. (crédit: Adobe Stock)

Un nombre conséquent d'enfants et d'adolescents présentent des conduites alimentaires problématiques. En tant que parent, comment donner le bon exemple et aborder avec ses enfants les questions de nourriture et d'image du corps? Voici quelques pistes.

Élever ses enfants de façon à ce qu'ils aient un rapport apaisé à l'alimentation et à leur corps est l'une des meilleures approches pour favoriser le développement d'une bonne estime de soi, et les protéger contre le développement de troubles du comportement alimentaire.

Toutefois, l'exercice peut s'avérer délicat lorsqu'on rencontre soi-même des difficultés vis-à-vis de ce sujet. Quels comportements adopter et lesquels éviter? On fait le point.

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Qu'entend-on par «conduites alimentaires problématiques»?

L'expression «conduites alimentaires problématiques» désigne un ensemble de comportements (et d'attitudes) dysfonctionnels vis-à-vis de son alimentation, de son poids et de son corps. Ceux-ci peuvent se traduire par la mise en place de régimes, par l'exclusion de certains aliments ou groupes d'aliments, par le fait de sauter des repas, de se livrer à des jeûnes, de s'adonner à une pratique sportive excessive, ou de connaître des épisodes d'hyperphagie (ingestion de grandes quantités de nourriture).

Les conduites alimentaires problématiques ne mènent pas systématiquement au développement d'un trouble du comportement alimentaire (TCA) (on dénombre trois TCA: l'anorexie, la boulimie et la frénésie alimentaire, NdT) . Néanmoins, les TCA sont généralement précédés par des conduites alimentaires problématiques, en particulier par le fait de suivre des régimes.

Les préoccupations liées à l'alimentation et à l'image corporelle sont fréquentes et peuvent apparaître dès le plus jeune âge: à l'échelle mondiale, on estime que 22% des enfants et des adolescents présentent des conduites alimentaires problématiques, avec une prévalence plus élevée chez les filles.

De nombreux facteurs influencent la perception qu'ont les enfants de la nourriture et de leur corps: les représentations véhiculées par les médias, l'estime de soi et les attitudes familiales, notamment.

Étant donné que les enfants observent et reproduisent la manière dont leurs parents parlent de leur corps et de la nourriture, il peut s'avérer judicieux de leur proposer un modèle fondé sur l'emploi d'un langage positif ou neutre et sur des comportements alimentaires sains. Voici quelques pistes pour y parvenir.

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Quatre écueils à éviter

1. Classer les aliments en «bons» et «mauvais»

Évitez de parler de régime, de perte de poids ou de qualifier les aliments de «bons» ou «mauvais»: cela revient à faire de l'alimentation une question morale. Dire, par exemple, que l'on a «fait n'importe quoi aujourd'hui» lorsque l'on a mangé des aliments sucrés, ou que l'on a «été raisonnable» en respectant son régime, entretient la culpabilité et la honte autour de l'acte de manger.

Mieux vaut privilégier un discours centré sur la façon dont les différents aliments nourrissent notre corps, ou sur le plaisir et la satisfaction qu'ils procurent.

2. Commenter le corps des autres

Faire des remarques sur le corps, le poids ou les habitudes alimentaires d'autrui (qu'il s'agisse d'un proche, d'un inconnu ou d'une célébrité) peut inciter les enfants à se comparer aux autres et à porter un jugement sur eux-mêmes. Si votre enfant fait une remarque sur le physique de quelqu'un, vous pouvez, par exemple, lui répondre que chacun est différent: certaines personnes sont plus grandes, d'autres sont plus petites, certaines ont un corps plus imposant, d'autres un corps plus menu, une couleur de peau différente, etc.

Célébrer ainsi la diversité des morphologies enseigne aux enfants que la valeur d'une personne n'est pas déterminée par son poids.

3. Faire des compliments centrés sur l'apparence

Lorsque vous félicitez votre enfant, concentrez-vous sur des aspects qui n'ont rien à voir avec le poids, l'apparence physique ou l'alimentation. Vous pouvez, par exemple, lui dire: «C'était très généreux de ta part de partager tes jouets» ou «J'ai vu comme tu t'es appliqué pour tes devoirs.» De même, lorsque l'on s'adresse à un enfant que l'on ne connaît pas, le premier réflexe est de le complimenter sur son apparence («Comme tu es joli!»).

Or, mieux vaut commenter son énergie, son humour, son style ou sa créativité: «J'adore ton sens du style» ou «Tu as une énergie formidable.»

4. Dénigrer son propre corps

En matière d'image du corps, il est essentiel que vous soyez positif, car vos enfants vous ont pour modèle. Des travaux de recherche ont révélé qu'entendre un adulte critiquer son propre corps incite les enfants à adopter également un discours négatif sur le leur.

Tâchez de ne pas vous focaliser sur l'apparence, mais plutôt de souligner la force, la bonne santé ou la fonctionnalité de votre propre corps: «Ces bras me permettent de te serrer fort» ou «Mes jambes sont faites la marche».

Trois pistes à explorer

1. Ayez confiance en la capacité de votre enfant à s'autoréguler

Même si cela peut sembler difficile, essayez de faire confiance à votre enfant: il mangera autant (ou aussi peu) que son corps en a besoin. Les enfants sont, en effet, tout à fait capables de s'autoréguler pour répondre aux besoins de leur organisme. Leur apprendre à écouter les signaux que leur envoie leur corps (comme la faim et la satiété) contribue à construire une relation positive à l'alimentation.

Beaucoup de parents souhaitent que leurs enfants terminent leur assiette avant de quitter la table. Mais cette exigence peut engendrer des conflits autour de la nourriture, et mener les enfants à négliger leurs signaux corporels.

Vous pouvez tout à fait demander à vos enfants de rester à table jusqu'à la fin du repas, sans que cette demande ne soit liée à la quantité de nourriture consommée.

Les apports alimentaires pouvant varier en quantité comme en qualité d'un jour à l'autre, pour vous rassurer, tâchez plutôt de considérer l'alimentation de votre enfant sur l'ensemble de la semaine, au lieu de vous focaliser sur un repas ou une journée en particulier.

2. Cultivez votre propre plaisir de manger

Si vous avez vous-même une alimentation variée et que vous savez apprécier et savourer votre nourriture, vous deviendrez un précieux modèle pour votre enfant. À l'inverse, si vous rencontrez des difficultés avec votre propre image corporelle ou votre alimentation, il peut être nécessaire que vous déconstruisiez certaines injonctions liées aux régimes (quand manger, quoi manger, en quelle quantité…). Si cette démarche vous semble ardue, solliciter l'aide d'un professionnel peut s'avérer utile.

3. À défaut de positivité, visez la neutralité

Tout le monde ne parvient pas à atteindre la «positivité corporelle», cet état d'esprit qui permet de se dire «Je me sens bien dans mon corps». Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez plutôt viser la neutralité corporelle. Cette approche, qui consiste à accepter et à respecter son corps tel qu'il est, implique de reformuler ses pensées et ses ressentis à l'égard de son corps. Par exemple, au lieu de vous dire «J'ai pris du poids», envisagez plutôt que votre corps a le droit de changer.

Quels signaux doivent alerter?

Connaître les signes de conduites alimentaires problématiques est utile pour les repérer chez vos enfants. Si vous observez que leur alimentation ou leur poids changent brusquement, ou si vous avez d'autres motifs d'inquiétude, il peut être judicieux d'engager la conversation à ce sujet. Parler de nourriture et d'image du corps peut se faire à tout âge.

L'important est de favoriser le dialogue et d'inviter son enfant à exprimer ses sentiments et ses réflexions sur son corps et son poids. S'il fait une remarque négative sur lui-même, sur son alimentation ou sur son poids, essayez d'en comprendre les raisons. Écoutez-le sans porter de jugement.

Et si vous êtes préoccupé par sa santé physique et mentale, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous pouvez vous tourner vers votre médecin traitant ou vers des professionnels de santé spécialisés dans les troubles alimentaires, tels que des diététiciens ou des psychologues.

Par Courtney P. McLean (Research Fellow, School of Psychological Sciences, Monash University) et Chelsea Arnold (Clinical Psychologist and Research Fellow Lead Clinician, Monash University)

Cet article est issu du site The Conversation