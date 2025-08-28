« Traincroyables » : voici les promotions que va proposer la SNCF en septembre

L'opération de promotion « Traincroyable » de la SNCF commencera le 4 septembre prochain. (illustration) (HPGRUESEN / PIXABAY)

Dans le cadre de sa traditionnelle opération « Traincroyable », la SNCF va proposer d’importantes réductions sur les billets de train à partir du 4 septembre prochain. A cette date, pendant deux jours, 200 000 places de OuiGo seront proposées à des tarifs ne pouvant pas dépasser 19 euros. La promotion est valable sur des trajets effectués entre le 8 septembre et le 13 décembre, précise BFM Business .



Viendra ensuite le tour des prix bas sur les billets d’Intercités et de trains de nuit. Entre le 10 et le 12 septembre, les premiers seront accessibles à un prix de 19 euros et les seconds à 39 euros. La dernière phase de l’opération promotionnelle est prévue du 17 au 23 septembre. Elle concernera les liaisons ferroviaires vers des pays étrangers comme l’Espagne, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg et l’Italie.

La question des cartes de réduction

Des voyages effectués entre le 14 octobre et le 1er février 2026 seront accessibles pour 39 euros. Du côté des cartes de réduction nationales, aucune offre n’est annoncée. La SNCF va toutefois proposer des promotions sur les cartes régionales, notamment en Centre-Val-de-Loire et dans les Hauts-de-France. Avec son opération annuelle « Traincroyable », l’entreprise cherche à garder une forte fréquentation dans ses trains après la période de pointe estivale.