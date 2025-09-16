Train : quand la SNCF va-t-elle lancer la vente des billets pour la période de Noël ?

La SNCF lancera la vente des billets de train pour Noël le mercredi 1er octobre 2025. (Viarami / Pixabay)

Plus que quelques jours à patienter avant de se ruer sur les billets de train pour les fêtes de fin d'année. La SNCF va en effet lancer la commercialiser pour cette période le mercredi 1er octobre 2025, rapporte Ouest-France . « En temps normal, vous pouvez réserver vos billets 4 mois à l’avance. Des ouvertures de vente exceptionnelles à date fixe sont cependant prévues pour les périodes des vacances de Noël, d’hiver, de printemps et d’été » , explique la compagnie ferroviaire sur son site .

Trenitalia et Eurostar ont déjà mis en vente les billets pour les fêtes

Mais pour les plus pressés, et pour ceux qui ne veulent pas se retrouver sans solution en raison d'une trop forte demande, d'autres compagnies ont pris un peu d'avance. Trenitalia et Eurostar ont ainsi ouvert les ventes ce lundi 15 septembre pour cette période cruciale.

C'est justement à partir du 14 décembre que Trenitalia renforcera son offre sur la ligne entre Paris et Lyon , avec 14 allers-retours par jour en semaine contre 9 actuellement. Les taris commencent dès 23 €. Eurostar propose des départs de Paris vers Londres, Amsterdam ou Bruxelles.