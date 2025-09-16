 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Train : quand la SNCF va-t-elle lancer la vente des billets pour la période de Noël ?
information fournie par Boursorama avec Newsgene 16/09/2025 à 12:38
Temps de lecture: 1 min

La SNCF lancera la vente des billets de train pour Noël le mercredi 1er octobre 2025. (Viarami / Pixabay)

La SNCF lancera la vente des billets de train pour Noël le mercredi 1er octobre 2025. (Viarami / Pixabay)

La SNCF s'apprête à lancer la commercialisation des billets de train pour la période des fêtes de fin d'année. La date a été fixée cette année au 1er octobre. Mais d'autres compagnies ont déjà ouvert les ventes.

Plus que quelques jours à patienter avant de se ruer sur les billets de train pour les fêtes de fin d'année. La SNCF va en effet lancer la commercialiser pour cette période le mercredi 1er octobre 2025, rapporte Ouest-France . « En temps normal, vous pouvez réserver vos billets 4 mois à l’avance. Des ouvertures de vente exceptionnelles à date fixe sont cependant prévues pour les périodes des vacances de Noël, d’hiver, de printemps et d’été » , explique la compagnie ferroviaire sur son site .

Trenitalia et Eurostar ont déjà mis en vente les billets pour les fêtes

Mais pour les plus pressés, et pour ceux qui ne veulent pas se retrouver sans solution en raison d'une trop forte demande, d'autres compagnies ont pris un peu d'avance. Trenitalia et Eurostar ont ainsi ouvert les ventes ce lundi 15 septembre pour cette période cruciale.

C'est justement à partir du 14 décembre que Trenitalia renforcera son offre sur la ligne entre Paris et Lyon , avec 14 allers-retours par jour en semaine contre 9 actuellement. Les taris commencent dès 23 €. Eurostar propose des départs de Paris vers Londres, Amsterdam ou Bruxelles.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Des étudiants utilisent l’IA pour composer des menus plus équilibrés qui intègrent leurs contraintes budgétaires. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Apprendre aux étudiants à mieux manger avec l’IA?
    information fournie par The Conversation 16.09.2025 08:30 

    On parle beaucoup des usages de l'intelligence artificielle générative dans le cadre universitaire. Mais les étudiants s'en servent aussi dans leur quotidien pour résoudre des questions pratiques et, par exemple, pour mieux équilibrer leur alimentation. Enquête ... Lire la suite

  • Anti-gaspi : attention aux fausses promos
    Anti-gaspi : attention aux fausses promos
    information fournie par BoursoBank Clients 16.09.2025 08:30 

    Les promos sur les produits à date courte se multiplient… mais attention aux étiquettes trompeuses. Certaines réductions cachent des prix plus élevés que prévu. Mieux vaut vérifier avant d'acheter.

  • Poiscaille permet aux consommateurs de diversifier leur alimentation en poisson grâce à des produits moins chers. ( crédit photo : Poiscaille )
    Poiscaille et autres bons plans pour acheter du poisson à bas prix
    information fournie par Le Particulier pour Conso 15.09.2025 16:30 

    Il est possible de manger du poisson frais et durable sans se ruiner. Entre initiatives éthiques et circuits courts, des alternatives à la poissonnerie classique fleurissent. Parmi elles, la start-up innovante Poiscaille met en avant des espèces moins connues et ... Lire la suite

  • L'entreprise californienne d'ameublement RH a pris ses quartiers au 23, avenue des Champs-Élysées. (illustration) (Pixabay / jplenio)
    Des canapés à 15 000 euros : RH, le géant américain du design haut de gamme débarque à Paris
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 15.09.2025 15:42 

    L'entreprise californienne d'ameublement haut de gamme RH s'est installée sur les Champs-Élysées, à Paris. Une présence qui ne fait pas l'unanimité. RH (Restoration Hardware), entreprise californienne d'ameublement haut de gamme, a pris ses quartiers à Paris. Elle ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank