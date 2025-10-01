Tout savoir sur le bonus réparation de l’État

Il existe un bonus réparation pour les appareils du quotidien, les textiles et les chaussures. ( crédit photo : Getty Images )

Le gouvernement a mis en place un coup de pouce financier pour encourager les consommateurs à prolonger la durée de vie de leurs appareils électriques et électroniques. On le sait moins, mais cette aide a été étendue aux vêtements et chaussures. On vous explique comment en bénéficier.

Une aide financière pour doper les réparations

Selon une étude Ifop pour Refashion, 3 Français sur 4 avouent avoir déjà jeté un vêtement ou une paire de chaussures qui aurait pu être réparé. Parmi les raisons invoquées, 43% des sondés évoquent le prix: cela revenait plus cher de faire réparer que d'acheter du neuf. Pour lever ce frein financier, le gouvernement a donc lancé le bonus réparation textile et chaussures le 7 novembre 2023. Le dispositif permet de bénéficier d'une remise immédiate sur votre facture lorsque vous vous rendez chez un commerçant agréé pour faire réparer vos vêtements ou vos chaussures.

Un bonus compris entre 6 et 25 euros

Le montant du coup de pouce varie selon le type d'intervention. Pour les chaussures, il s'élève à:

7 euros pour le remplacement du bonbout (embout de talon);

pour le remplacement du bonbout (embout de talon); 8 euros pour faire poser des patins;

pour faire poser des patins; 8 euros pour faire recoudre ou recoller;

pour faire recoudre ou recoller; 18 euros pour faire ressemeler une semelle en gomme, 25 euros pour une semelle en cuir;

pour faire ressemeler une semelle en gomme, pour une semelle en cuir; entre 10 et 14 euros pour le remplacement d'une fermeture éclair, selon la longueur.

Pour les vêtements:

7 euros pour faire réparer un trou, un accroc ou une déchirure;

pour faire réparer un trou, un accroc ou une déchirure; 6 ou 8 euros pour une couture défaite;

pour une couture défaite; 10 ou 25 euros pour le remplacement d'une doublure (en fonction de la complexité);

pour le remplacement d'une doublure (en fonction de la complexité); 8 ou 15 euros pour changer une fermeture éclair.

Les modalités du dispositif

Le montant total du bonus ne doit pas dépasser 60% du montant de la facture. Seules les réparations de plus de 12 euros sont éligibles. Le rabais est automatiquement déduit de la facture, sur laquelle il doit apparaître clairement. C'est ensuite au réparateur agréé de faire les démarches auprès de Refashion, l'éco-organisme en charge du dispositif, pour la prise en charge financière.

Le bonus porte uniquement sur les réparations. Il ne s'applique pas aux retouches visant à ajuster la taille d'un vêtement. Certaines pièces sont aussi exclues du dispositif. C'est le cas des sous-vêtements, des vêtements en cuir ou en fourrure naturelle, des accessoires tels que les sacs, du linge de maison, des déguisements, ainsi que des chaussures et vêtements techniques de sport à usage non quotidien, comme les kimonos, les combinaisons de plongée en néoprène ou les crampons de foot.

Vous pouvez consulter cette carte pour trouver le réparateur agréé le plus proche de chez vous. Pour tout savoir sur le bonus réparation textiles et chaussures, rendez-vous sur le site service-public.fr , ou le site de Refashion .

Profitez également d'un bonus pour faire réparer vos appareils électriques

Le bonus sur les textiles et les chaussures et celui sur les appareils électriques et électroniques, lancé le 15 décembre 2022, reposent sur le même principe. Ce dispositif permet de faire réparer les appareils n'étant plus couverts ni par une garantie (y compris une extension de garantie), ni par une assurance. La réparation doit être effectuée par un réparateur labellisé «QualiRépar». Plus de 70 appareils sont concernés, du gros électroménager (lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, cuisinière…) à l'informatique en passant par les téléphones mobiles, les appareils d'entretien comme les aspirateurs ou les fers à repasser, les appareils de cuisine, les vélos et trottinettes électriques, mais aussi les appareils de sport, de bricolage ou de jardinage. Le montant du bonus est compris entre 15 et 60 euros .

Pour tout savoir sur le bonus réparation, rendez-vous sur www.economie.gouv.fr .

Les Français ont économisé 2,3 millions d'euros en 6 mois En mars 2024, soit 6 mois après sa mise en place, le bonus réparation textile et chaussures avait déjà permis de faire économiser 2,3 millions d'euros à ses bénéficiaires. Environ 250.000 réparations ont été effectuées, dont 84% de cordonnerie et 16% de retoucherie. Le bonus moyen est de 8 euros . Les réparations les plus demandées concernent de petits travaux, comme les changements d'embouts de talon ou le reprisage d'accrocs sur les vêtements. Le fonds de réparation est doté de 154 millions d'euros sur la période 2023-2028. En 2019, 16 millions de vêtements et chaussures ont été réparés, selon l'Ademe. Refashion espère atteindre 21,6 millions de pièces d'ici 2028 grâce à ce dispositif.

