Toujours sans cadeau la veille de Noël ? Voici trois idées pour vous sauver la mise

Vous pouvez encore trouver un cadeau la veille de Noël. (illustration) (Bru-nO / Pixabay)

Trouver un cadeau la veille de Noël, c'est possible. Voici quelques idées qui ne vous obligeront pas à courir les magasins bondés.

Toujours à la recherche d'un cadeau la veille de Noël ? Soyons honnêtes, le champ des possibilités s'est considérablement restreint pour vous. Mais vous avez encore quelques options pour faire plaisir à vos proches. En voici trois proposées par RMC Conso .

Les cartes cadeaux

Ce n'est pas le cadeau le plus original mais ça dépanne. Avec les cartes cadeaux, vous ne prenez aucun risque puisque le destinataire pourra choisir ce qui lui plaît. D'autant que, désormais, des cartes multi-enseignes existent et permettent ainsi d'offrir un large choix à son détenteur.

Un abonnement

Pour un cadeau de dernière minute, l'abonnement est une alternative à ne pas négliger. La démarche peut se faire entièrement en ligne et vous n'aurez plus qu'à trouver une référence à placer sous le sapin. Vous avez un large choix, entre les magazines, les plateformes de streaming (Netflix, Amazon Prime video, Disney+), les plateformes musicales (Spotify, Deezer, Apple Music), les cinémas, ou même une salle de sport.

Des billets pour un événement

Là aussi, la démarche est rapide et peut se faire entièrement en ligne. Des places pour un concert de son artiste préféré, pour un match de rugby, ou encore pour un parc d'attractions: si vous connaissez bien la personne à qui vous voulez offrir un cadeau, vous êtes presque certain de lui faire plaisir.

