 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Augmentation du prix du gaz au 1er mars : comment éviter que vos factures flambent
information fournie par Boursorama avec Newsgene 26/02/2026 à 10:53
Temps de lecture: 1 min

Le prix repère du gaz va augmenter de 3,93 % au 1er mars par rapport à février. (Magnascan / Pixabay)

Le prix repère du gaz va augmenter de 3,93 % au 1er mars par rapport à février. (Magnascan / Pixabay)

Le prix du gaz va augmenter au 1er mars. Limiter sa consommation n'est pas la seule façon de faire des économies.

Mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat de nombreux Français : le prix repère du gaz va augmenter de 3,93 % au 1er mars par rapport à février. Comme l'a publié la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le tarif du kWh moyen pour la cuisson et l'eau chaude sera de 0,13569 euro TTC (au lieu de 0,1304) et celui du chauffage de 0,10514 euro TTC (au lieu de 0,0998). Soit des hausses respectives de 4 % et 5,3 %.

75 euros de plus par an

Mais comment expliquer cette augmentation ? « Cet hiver il a fait plutôt froid donc tout le monde s’est chauffé. (...) Donc les stocks de gaz se sont vidés, il y a une tension sur la demande et donc forcément le prix sur les marchés augmente. Et donc forcément ceux qui ont un prix indexé sur les marchés voient leurs prix augmenter aussi » , a indiqué sur RMC Nicolas Goldberg, consultant chez Colombus Consulting.

Cette augmentation du prix du gaz concerne tous les consommateurs, hormis ceux qui possèdent un contrat bloqué. Selon Hello Watt , cette hausse pourrait coûter 75 euros de plus par an aux consommateurs.

Comparer pour payer moins cher

Pour éviter que leurs factures flambent, les foyers vont donc devoir adapter leur consommation. Et continuer à la surveiller pour certains. « J'ai tout sur mon téléphone. Sur le gaz, on paye déjà à peu près 150 euros par mois pendant l'hiver. Donc savoir que ça va encore représenter une part supplémentaire, ça ne me ravit pas de l'apprendre » , a expliqué à nos confrères un homme vivant en colocation.

Les précédentes augmentations tarifaires ont poussé ces deux colocataires à faire attention à leurs gestes du quotidien : les douches sont devenues plus courtes et le chauffage est coupé quand il n'est pas nécessaire. Il existe une autre solution pour faire baisser ses factures : changer de fournisseur de gaz, et donc de contrat. « Aujourd'hui, il y a des bonnes offres à prix fixe qui ne vont donc pas subir la hausse de 5% » , assure Sylvain Le Falher, co-fondateur du comparateur de fournisseurs d'énergie.

© Boursorama avec Newsgene
A lire aussi
  • Des smileys sur les joues des adolescents d’aujourd’hui aux élégantes mouches noires des salons de la Restauration Stuart, le visage humain a toujours été un terrain de créativité esthétique… (crédit: Adobe Stock)
    Mettre un patch sur ses boutons, une mode qui date de plusieurs siècles
    information fournie par The Conversation 26.02.2026 08:30 

    Aujourd'hui populaires sur les réseaux sociaux, les patchs anti-boutons ne sont pas une invention moderne: leur ancêtre, la «mouche», décorait déjà le visage des élégantes et des coquettes du XVIIe siècle. Vous avez sans doute déjà croisé des personnes qui se promènent ... Lire la suite

  • Où en est-on du partage des dépenses dans le couple ?
    Où en est-on du partage des dépenses dans le couple ?
    information fournie par BoursoBank Clients 26.02.2026 08:30 

    Le passage à la caisse, moment de vérité pour les couples français. Si la moitié des conjoints opte encore pour une division stricte de la facture, une nouvelle tendance générationnelle émerge : le partage proportionnel aux revenus. Entre idéaux d'égalité et pression ... Lire la suite

  • L’affichage environnemental pourrait contribuer à modifier le comportement des consommateurs en matière d’achats de textiles. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Pourquoi l’affichage environnemental textile pourrait-il changer nos habitudes d’achat?
    information fournie par The Conversation 25.02.2026 08:30 

    Un affichage de type éco-score sur les vêtements pourrait-il avoir un impact sur les habitudes de consommation, en orientant les consommateurs vers les marques les plus vertueuses? Ces derniers seraient-ils prêts à payer plus cher des vêtements respectueux de l'environnement? ... Lire la suite

  • 22 % des smartphones en circulation sont de seconde main en 2026. (Jan Vasek / Pixabay)
    Seconde main : un Français sur deux a déjà acheté un téléphone reconditionné
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 24.02.2026 13:12 

    Un Français sur deux a déjà acheté un smartphone reconditionné, selon le baromètre 2026 de Kantar et Recommerce. Porté par des motivations économiques mais aussi environnementales, le marché de l’occasion poursuit sa progression, malgré des exigences croissantes ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank