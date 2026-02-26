Augmentation du prix du gaz au 1er mars : comment éviter que vos factures flambent

Le prix repère du gaz va augmenter de 3,93 % au 1er mars par rapport à février. (Magnascan / Pixabay)

Mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat de nombreux Français : le prix repère du gaz va augmenter de 3,93 % au 1er mars par rapport à février. Comme l'a publié la Commission de régulation de l'énergie (CRE), le tarif du kWh moyen pour la cuisson et l'eau chaude sera de 0,13569 euro TTC (au lieu de 0,1304) et celui du chauffage de 0,10514 euro TTC (au lieu de 0,0998). Soit des hausses respectives de 4 % et 5,3 %.

75 euros de plus par an

Mais comment expliquer cette augmentation ? « Cet hiver il a fait plutôt froid donc tout le monde s’est chauffé. (...) Donc les stocks de gaz se sont vidés, il y a une tension sur la demande et donc forcément le prix sur les marchés augmente. Et donc forcément ceux qui ont un prix indexé sur les marchés voient leurs prix augmenter aussi » , a indiqué sur RMC Nicolas Goldberg, consultant chez Colombus Consulting.

Cette augmentation du prix du gaz concerne tous les consommateurs, hormis ceux qui possèdent un contrat bloqué. Selon Hello Watt , cette hausse pourrait coûter 75 euros de plus par an aux consommateurs.

Comparer pour payer moins cher

Pour éviter que leurs factures flambent, les foyers vont donc devoir adapter leur consommation. Et continuer à la surveiller pour certains. « J'ai tout sur mon téléphone. Sur le gaz, on paye déjà à peu près 150 euros par mois pendant l'hiver. Donc savoir que ça va encore représenter une part supplémentaire, ça ne me ravit pas de l'apprendre » , a expliqué à nos confrères un homme vivant en colocation.

Les précédentes augmentations tarifaires ont poussé ces deux colocataires à faire attention à leurs gestes du quotidien : les douches sont devenues plus courtes et le chauffage est coupé quand il n'est pas nécessaire. Il existe une autre solution pour faire baisser ses factures : changer de fournisseur de gaz, et donc de contrat. « Aujourd'hui, il y a des bonnes offres à prix fixe qui ne vont donc pas subir la hausse de 5% » , assure Sylvain Le Falher, co-fondateur du comparateur de fournisseurs d'énergie.