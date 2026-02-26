Mettre un patch sur ses boutons, une mode qui date de plusieurs siècles

Des smileys sur les joues des adolescents d’aujourd’hui aux élégantes mouches noires des salons de la Restauration Stuart, le visage humain a toujours été un terrain de créativité esthétique… (crédit: Adobe Stock)

Aujourd'hui populaires sur les réseaux sociaux, les patchs anti-boutons ne sont pas une invention moderne: leur ancêtre, la «mouche», décorait déjà le visage des élégantes et des coquettes du XVIIe siècle.

Vous avez sans doute déjà croisé des personnes qui se promènent avec de petits stickers sur le visage. Peut-être avez-vous vu des lunes, des étoiles, des nuages ou même des visages souriants orner les joues et le menton des gens que vous rencontrez. Peut-être en portez-vous vous-même. Si certaines personnes les utilisent comme des accessoires de mode, ces autocollants colorés sont en réalité des «patchs anti-imperfections» médicamenteux, conçus pour traiter les boutons ou l'acné.

Certains de ces patchs contiennent un gel qui s'attaque à l'imperfection en cours d'apparition en la maintenant humide afin de favoriser la cicatrisation. D'aucuns préfèrent des patchs en film quasi transparent afin d'en tirer les mêmes bénéfices, mais de manière plus discrète.

Loin d'être une mode récente, les patchs de beauté ont une longue histoire sous leur précédent nom de «mouche». La tendance a pris son essor une première fois dans l'Europe du XVIIe siècle, avec des patchs fabriqués en papier, en soie ou en velours, voire en cuir fin, découpés en formes de losanges, d'étoiles ou de croissants de lune.

Ils pouvaient être fabriqués dans de nombreuses couleurs, mais on privilégiait généralement le noir, parce qu'il offrait un contraste parfait avec le teint pâle idéalisé des hommes et des femmes de la haute société occidentale, teint qu'ils envisageaient comme un marqueur de statut social, indiquant qu'ils ne travaillaient pas en plein air. La pièce Blurt, Master-Constable (1602) explique un autre attrait des mouches: lorsqu'elles étaient bien disposées, elles pouvaient «attirer les yeux des hommes et provoquer leurs regards».

Le signe de Caïn

Les mouches sont fréquemment mentionnées dans les textes, de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle. Tout comme aujourd'hui, ces patchs avaient une double fonction. Dans sa pièce de 1601 Jack Drum's Entertainment , John Marston explique ainsi: «Les mouches sont portées, certaines par fierté, certaines pour retenir l'écoulement, et certaines pour cacher une croûte.»

Ainsi coexistaient des pièces portées par coquetterie, et d'autres (parfois thérapeutiques) destinées à assécher des plaies. Elles servaient également à dissimuler les cicatrices laissées alors par des maladies, comme la variole ou la syphilis.

C'est ce dernier usage qui a conduit les moralistes à s'opposer aux mouches. Un livre anonyme de 1665 affirmait qu'un aumônier du roi d'Angleterre Charles Ier avait prononcé un sermon les comparant à la marque de Caïn. Il allait jusqu'à laisser entendre que le port de ces accessoires favorisait les épidémies de peste: «Les mouches et les grains de beauté artificiels […] étaient les précurseurs d'autres taches et marques de la peste.»

D'autres moralistes semblaient davantage préoccupés encore par le fait que, tout comme le maquillage, leur fonction était de présenter une fausse apparence, susceptible de tromper son monde. Cette critique s'est généralisée au XVIIIe siècle, lorsque l'usage des mouches s'est retrouvé associé à une conduite sexuelle jugée légère.

La Carrière d'une prostituée , de William Hogarth (1731), est une série de tableaux représentant la chute d'une jeune fille de la campagne, Moll Hackabout. Nouvellement arrivée à Londres, elle est trompée par la tenancière de maison close Elizabeth Needham. Le visage de Needham est couvert de ces mouches.

Sa majesté et les mouches

Le diariste anglais Samuel Pepys mentionne ces patchs à plus d'une douzaine de reprises dans son journal, entre 1660 et 1669. Il les rencontre pour la première fois au printemps 1660, lors d'un voyage d'affaires à La Haye, où il croise «deux très jolies dames, très à la mode et portant des mouches noires, qui chantaient joyeusement tout le long du trajet». Le lendemain, au cours d'une promenade en ville, il note: «Tout le monde à la mode parle français ou latin, ou les deux. Les femmes, pour beaucoup d'entre elles, sont très jolies, bien vêtues, élégantes et portent des mouches noires.»

Il précise également que ces dernières étaient souvent humidifiées avec de la salive afin de les faire tenir. En mai 1668, il se souvient avoir vu Lady Castlemaine (maîtresse de Charles II) réclamer une mouche que portait sa servante, la mouiller dans sa bouche puis l'appliquer sur son propre visage. Nous savons aussi, grâce à Pepys, que Jacques, duc d'York, appréciait lui aussi de porter une ou deux mouches.

Dès le mois d'août de la même année, Pepys note dans son journal que son épouse Elizabeth portait des patchs lors d'un baptême. Il semble toutefois l'avoir oublié lorsqu'il écrit en novembre: «Ma femme m'a paru très jolie aujourd'hui, car c'était la première fois que je lui avais donné la permission de porter une mouche noire.»

Lui-même arbora une mouche en septembre 1664, lorsqu'il se réveilla avec la bouche couverte de croûtes.

La French Touch

La mode des mouches connut son apogée durant la Restauration Stuart (1660-1700), lorsque les royalistes revenus d'exil rapportèrent des modes françaises qu'ils jugeaient le summum du raffinement.

L'écrivaine anglaise Mary Evelyn expliquait ainsi que «mouches» était le terme français en vogue pour désigner les «patchs noirs», un terme parfois utilisé également en anglais. Son poème Mundus Muliebris: Or The Ladies Dressing-Room Unlock'd, and Her Toilets Spread , publié à titre posthume en 1690, constitue une satire mordante des modes francophiles du Londres de la Restauration, auxquelles Evelyn estimait que seules les personnes vulgaires pouvaient céder.

S'il est difficile d'imaginer que les personnes qui portent aujourd'hui des patchs anti-boutons puissent faire l'objet du même type de critiques moralisatrices qu'autrefois, il existe néanmoins certains recoins d'internet où l'on se moque de celles et ceux qui sortent en public avec ces stickers.

Qu'ils soient efficaces ou non, les patchs anti-boutons restent un accessoire inoffensif. À partir de la fin du XVIIe siècle, les ouvrages commencent à mentionner les boîtes à mouches, de petits écrins ouvragés spécialement conçus pour les ranger.

Les personnes à la mode aimaient se montrer avec une petite boîte en argent, destinée à contenir leurs mouches en velours ou en soie. Peut-être faut-il y voir la prochaine étape du retour à la mode de ces patchs anti-boutons.

Par Sara Read (Lecturer in English, Loughborough University)

