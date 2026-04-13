Top 100 des marques les plus influentes : Lego, Adidas et Samsung sur le podium, Nike dégringole

Lego reste en tête du Global RepTrak 100 qui classe les marques les plus influentes au monde. (illustration) (Efraimstochter / Pixabay)

RepTrak, leader mondial des données sur la réputation, a livré son Global RepTrak 100 sur les entreprises les plus influentes au monde. Parmi les grands perdants, on retrouve Nike qui chute de la 22e place au milieu du classement. De son côté, son concurrent Adidas obtient la deuxième place, alors que l’entreprise pointait à la seizième lors du précédent classement, rapporte BFM Tech . Barilla (première entreprise alimentaire mondiale du classement) est aussi récompensé en se positionnant à la neuvième place.

Autour d’Adidas, l’indétrônable Lego conserve la tête, tandis que Samsung bondit de neuf places pour compléter le podium des entreprises les plus réputées au monde. Ce palmarès est établi par RepTrak auprès du grand public dans 14 pays, selon une vingtaine de critères : innovation, qualité des produits, éthique ou encore adaptation au changement. Ne peuvent y figurer que les entreprises dépassant 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Une stratégie gagnante pour Adidas

L’entreprise danoise Lego doit sa domination à une stratégie d’ouverture vers de nouveaux consommateurs, en proposant sa collection Botanique ou en collaborant avec Fortnite, Crocs ou Adidas. Cette dernière doit quant à elle son succès aux modèles rétro Samba et Gazelle. De nouveaux partenariats avec Bad Bunny ou Roblox ont également renforcé la marque.

Pour Nike, c’est autre chose. En chutant de la 22e à la 50e place, le géant américain subit les choix stratégiques de l’ancienne direction, donnant la priorité à ses propres canaux de vente au détriment des distributeurs et s’orientant davantage vers le « lifestyle » plutôt que le sport, note RepTrak.

Le top 10 de Global RepTrak 100 : The LEGO Group, Adidas, Samsung, Rolex, Sony, Ferrari, Mercedez-Benz, Levi-Strauss & Co, Barilla et Canon.