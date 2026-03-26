Téléphone, sport, streaming... Trop d'abonnements mensuels ? Voici comment reprendre le contrôle sur vos dépenses

52 % des Français ne savent pas à combien de services ils sont abonnés, selon un sondage. Illustration. (Mikhail Nilov / Pexels)

Savez-vous à combien d'abonnements vous avez souscrit ces dernières années ? Et combien sont encore actifs, avec des prélèvements mensuels sur votre compte en banque ? Si vous n'avez pas la réponse à ces questions, c'est normal : selon un sondage mené fin mars par TF1 , 52 % des Français ne savent pas à combien de services ils sont abonnés.

Faire le ménage dans ses abonnements

En 2025, l'Ipsos avait mené une enquête sur le sujet. Résultat : les Français cumulent en moyenne dix abonnements mensuels… dont trois qui ne servent à rien. 35 % des sondés ignorent même combien ils dépensent chaque mois pour ces abonnements. Entre les assurances, le forfait téléphonique, la salle de sport, le streaming musical ou vidéo… On s'y perd facilement.

Pour éviter de dépenser chaque mois de l'argent dans des services inutiles, ou auxquels vous ne faites plus appel, il est donc recommandé de faire un peu de ménage. Vous pouvez, pour cela, passer par votre compte en banque, regarder les mandats SEPA de prélèvement qui sont autorisés et résilier les services correspondants si vous ne vous en servez plus.

Renégocier certains de ses contrats

Aujourd'hui, des outils existent même pour vous faciliter la tâche. Des applications comme iDeel, Origame, Balio ou Papernest proposent de faire le tri à votre place, de trouver des offres équivalentes plus intéressantes et certaines proposent même aux utilisateurs de leur fournir un modèle de lettre de résiliation.

Enfin, un autre levier est accessible pour économiser de l'argent sans pour autant résilier un abonnement : la négociation. Cette pratique a été un peu oubliée avec l'apparition de services à tarifs fixes (Netflix, Amazon..) , mais en matière d'assurance ou d'abonnement téléphonique, chaque client peut tenter de renégocier son contrat sur une base régulière. L'occasion de s'essayer à la négociation, car vous n'avez rien à perdre et de précieuses économies à gagner.