Attention à ces faux bons carburant de 250 euros, c'est une arnaque

Attention aux faux bons carburant de 250 euros qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux. (illustration) (IADE-Michoko / Pixabay )

Un bon carburant de 250 euros offert par l'association 40 millions d’automobilistes : soyez vigilant si vous tombez sur cette arnaque qui circule actuellement en ligne. « Ne tombez pas dans le panneau : ce n’est pas nous. C’est une tentative de vol de données, indique l'organisme de défense des automobilistes sur son site. Le lien est dangereux. Nous mettons tout en œuvre pour faire cesser cette usurpation. En attendant, restez prudents » .

Une aide pour les « gros rouleurs » de 50 euros

Les escrocs à l'origine de cette arnaque misent sur le contexte actuel pour faire des victimes. Depuis le début de la guerre au Moyen Orient, les prix des carburants ont en effet explosé en France. Même le SP95-E10 a désormais dépassé les 2 euros le litre dans la plupart des stations-service. L'objectif est ici de voler les données personnelles des victimes et leurs coordonnées bancaires.

La seule aide officielle lancée pour compenser la flambée des prix des carburants concerne les « gros rouleurs ». Ces automobilistes pourront formuler une demande à partir du 27 mai prochain pour toucher un virement de 50 euros.